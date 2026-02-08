Vaše su slušalice prljavije nego što mislite: Evo kako ih pravilno očistiti

Bežične slušalice postale su svakodnevni dodatak milijunima ljudi, ali malo tko se zaustavi i pogleda što se zapravo nakuplja na njima. Dovoljno je izvaditi AirPodse iz ušiju i baciti kratak pogled kako bi se primijetili tragovi žućkastog voska na silikonskim nastavcima, metalnim mrežicama i čak u samoj kutijici za punjenje. Iako prizor može djelovati neugodno, stručnjaci ističu da je riječ o posve normalnoj pojavi.

Ušni vosak nije problem, ali higijena jest

Glavni audiolog tvrtke Specsavers, Gordon Harrison, objašnjava da promjena boje na slušalicama obično znači prijenos voska iz uha, a ne nešto opasno. Prirodna je zaštita uha, no kada se nakuplja na njima, stvara idealne uvjete za razvoj bakterija u ušnom kanalu, u kojem se zadržavaju toplina i vlaga, što pogoduje mikroorganizmima.

Rizik postaje veći tijekom zimskih mjeseci, kada su prehlade i gripa češće, a imunitet oslabljen. Prljave slušalice same po sebi ne moraju uzrokovati infekciju, ali značajno povećavaju vjerojatnost problema, osobito prilikom svakodnevnog korištenja bez redovitog čišćenja.

Istraživanja otkrivaju zabrinjavajuće podatke

Koliko su slušalice zapravo prljave, pokazala su i laboratorijska testiranja. Tim za slušna pomagala u lancu Boots proveo je 2025. godine test brisova različitih modela i otkrio da bežične in-ear slušalice sadrže u prosjeku više od 80 bakterijskih kolonija. Ta se razina smatra kontaminiranom i višestruko je veća od one zabilježene na prosječnoj WC školjci.

Još detaljnija analiza provedena 2024. godine otkrila je prisutnost potencijalno opasnih bakterija kao što su E. coli, Staphylococcus aureus i Bacillus cereus, ali i bakterija koje se obično povezuju s onečišćenim površinama. Takvi nalazi samo potvrđuju da redovito čišćenje slušalica nije stvar estetike, nego zdravlja.