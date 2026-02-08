Vaše su slušalice prljavije nego što mislite: Evo kako ih pravilno očistiti

Bežične slušalice koje se stavljaju u uši zahtijevaju posebnu razinu njege, no na sreću - ne radi se o nečemu kompliciranom
Bežične slušalice postale su svakodnevni dodatak milijunima ljudi, ali malo tko se zaustavi i pogleda što se zapravo nakuplja na njima. Dovoljno je izvaditi AirPodse iz ušiju i baciti kratak pogled kako bi se primijetili tragovi žućkastog voska na silikonskim nastavcima, metalnim mrežicama i čak u samoj kutijici za punjenje. Iako prizor može djelovati neugodno, stručnjaci ističu da je riječ o posve normalnoj pojavi.
Ušni vosak nije problem, ali higijena jest
Glavni audiolog tvrtke Specsavers, Gordon Harrison, objašnjava da promjena boje na slušalicama obično znači prijenos voska iz uha, a ne nešto opasno. Prirodna je zaštita uha, no kada se nakuplja na njima, stvara idealne uvjete za razvoj bakterija u ušnom kanalu, u kojem se zadržavaju toplina i vlaga, što pogoduje mikroorganizmima.
Rizik postaje veći tijekom zimskih mjeseci, kada su prehlade i gripa češće, a imunitet oslabljen. Prljave slušalice same po sebi ne moraju uzrokovati infekciju, ali značajno povećavaju vjerojatnost problema, osobito prilikom svakodnevnog korištenja bez redovitog čišćenja.
Istraživanja otkrivaju zabrinjavajuće podatke
Koliko su slušalice zapravo prljave, pokazala su i laboratorijska testiranja. Tim za slušna pomagala u lancu Boots proveo je 2025. godine test brisova različitih modela i otkrio da bežične in-ear slušalice sadrže u prosjeku više od 80 bakterijskih kolonija. Ta se razina smatra kontaminiranom i višestruko je veća od one zabilježene na prosječnoj WC školjci.
Još detaljnija analiza provedena 2024. godine otkrila je prisutnost potencijalno opasnih bakterija kao što su E. coli, Staphylococcus aureus i Bacillus cereus, ali i bakterija koje se obično povezuju s onečišćenim površinama. Takvi nalazi samo potvrđuju da redovito čišćenje slušalica nije stvar estetike, nego zdravlja.
Kako pravilno očistiti AirPodse
Dobra vijest je ta da čišćenje AirPodsa ne zahtijeva posebne alate. Kod modela sa silikonskim nastavcima prvi je korak njihovo skidanje i ispiranje običnom vodom, bez sapuna ili kemikalija. Nakon toga potrebno ih je obrisati mekom krpicom i ostaviti da se potpuno osuše jer vlaga u kontaktu s ušnim kanalom može izazvati iritaciju.
Sami AirPodsi čiste se blagim brisanjem vanjske površine lagano navlaženom krpom, uz poseban oprez da vlaga ne uđe u otvore zvučnika i mikrofona. Stručnjaci preporučuju i povremeno korištenje antibakterijskih maramica na bazi alkohola ili krpe lagano navlažene izopropilnim alkoholom, što pomaže ukloniti znoj, vosak i nečistoće.
Najosjetljiviji dio je mrežica zvučnika. Za nju se koristi mekana četkica, primjerice dječja četkica za zube, uz vrlo lagane pokrete. Važno je ne pritiskati prejako i ne koristiti oštre predmete da se ne bi oštetila unutarnja elektronika. Nakon čišćenja slušalice treba ostaviti da se potpuno osuše prije ponovne upotrebe ili spremanja u kutijicu.
Koliko često čistiti slušalice i kada ih zamijeniti
Učestalost čišćenja ovisi o načinu korištenja. Prilikom svakodnevne upotrebe za pozive, putovanja ili glazbu preporučuje se tjedno čišćenje. Ako se slušalice koriste tijekom vježbanja ili trčanja, kada se nakupljaju znoj i vlaga, čišćenje bi trebalo biti još češće, čak nakon svakog korištenja.
Osim samih slušalica, važno je obratiti pažnju na nastavke. Silikonski nastavci traju dulje, ali ih je preporučljivo zamijeniti svakih nekoliko mjeseci, dok se memorijska pjena brže troši i zahtijeva češću zamjenu. Znakovi poput pucanja, stvrdnjavanja ili nemogućnosti potpunog čišćenja jasni su pokazatelji da je vrijeme za nove nastavke.
Čiste slušalice za zdravije uši
Redovito održavanje AirPodsa i drugih bežičnih slušalica smanjuje rizik od infekcija, poboljšava kvalitetu zvuka i produljuje vijek trajanja uređaja. Iako ušni vosak sam po sebi nije štetan, kombinacija topline, vlage i rijetkog čišćenja može stvoriti idealne uvjete za bakterije. Čiste slušalice stoga nisu samo ugodnije za korištenje, nego su i jednostavan, ali važan korak u očuvanju zdravlja ušiju, zaključuje Independent.