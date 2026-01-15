Kako spriječiti Google da vas prati? Isključite ove četiri opcije

Ako svakodnevno koristite Googleove proizvode i niste prokopali po postavkama, velike su šanse da kompanija ima hrpu vaših privatnih informacija. Na sreću, postoje neke značajke koje možete isključiti
Aktivnost na webu
Većina nas koristi Google za gotovo sve aspekte digitalnog života, od pretraživanja i e-pošte do karata i dokumenata. Iako je to izuzetno praktično, cijena te praktičnosti nerijetko je vaša privatnost. Ako želite smanjiti digitalni trag koji ostavljate, prvi korak je isključivanje opcije Aktivnost na webu.
Ova postavka bilježi svaku vašu pretragu, web stranice koje posjećujete i aplikacije koje otvarate. Da biste to zaustavili, posjetite stranicu Moja aktivnost u Googleovim postavkama, odaberite navedenu opciju i kliknite na isključivanje. Vrlo je važno da pritom odaberete i opciju brisanja povijesti da biste uklonili sve podatke koje je Google do sada pohranio o vama.
Navigacija
Sljedeća kritična točka su vaša kretanja u stvarnom svijetu, odnosno Povijest lokacija. Ako koristite Googleove karte, sustav vjerojatno bilježi svaku vašu posjetu kafiću, trgovini ili putovanju na odmor.
Iako je zanimljivo vidjeti povijesni pregled svojih putovanja, ti podaci omogućuju Googleu stvaranje vrlo preciznog profila vaših navika. Unutar istog izbornika za upravljanje aktivnošću možete isključiti vremensku traku i spriječiti daljnje praćenje svog kretanja, čime značajno povećavate svoju anonimnost u fizičkom prostoru.
Prikaz oglasa
Osim praćenja aktivnosti, važno je adresirati način na koji vam se prikazuju oglasi. Sigurno ste doživjeli to da nakon jednog pretraživanja određenog proizvoda oglasi za taj predmet počnu 'pratiti' vaše kretanje internetom. Možete to zaustaviti posjetom Centru za oglase, gdje trebate isključiti personalizirane oglase.
Na istoj stranici možete dodatno konfigurirati osjetljive teme i zabraniti prikazivanje oglasa povezanih s kockanjem, mršavljenjem ili spojevima, što vaše internetsko iskustvo čini manje nametljivim.
Aplikacije trećih strana
Često zanemaren aspekt privatnosti su veze s aplikacijama trećih strana. Tijekom godina vjerojatno ste koristili opciju 'Prijava putem Googlea' na desecima različitih servisa. Svaka od tih aplikacija može imati pristup vašem imenu, adresi e-pošte ili kontaktima, a Googleu istovremeno daje informaciju o tome koje servise koristite.
Posjetite stranicu svog računa na Googleu, potražite odjeljak s vezama trećih strana i pažljivo prođite kroz popis. Uklonite pristup svakoj aplikaciji ili web stranici koju više ne koristite redovito da biste zatvorili te sigurnosne propuste.
Ukrotite Gemini
Na kraju, nemojte zaboraviti na specifične postavke u pojedinačnim aplikacijama poput Geminija. Googleov AI asistent ima značajku pohranjivanja vaših prethodnih razgovora da bi vas 'bolje upoznao'. Ako ne želite da umjetna inteligencija pamti vaše privatne upite, tu opciju možete isključiti u postavkama same aplikacije.
Jednako temeljito pregledajte postavke u Chromeu, Gmailu i YouTubeu jer svaki od tih servisa ima zadane postavke koje često daju prednost prikupljanju podataka nad vašom privatnošću, piše Makeuseof.