Kako spriječiti Google da vas prati? Isključite ove četiri opcije

Aktivnost na webu

Većina nas koristi Google za gotovo sve aspekte digitalnog života, od pretraživanja i e-pošte do karata i dokumenata. Iako je to izuzetno praktično, cijena te praktičnosti nerijetko je vaša privatnost. Ako želite smanjiti digitalni trag koji ostavljate, prvi korak je isključivanje opcije Aktivnost na webu.

Ova postavka bilježi svaku vašu pretragu, web stranice koje posjećujete i aplikacije koje otvarate. Da biste to zaustavili, posjetite stranicu Moja aktivnost u Googleovim postavkama, odaberite navedenu opciju i kliknite na isključivanje. Vrlo je važno da pritom odaberete i opciju brisanja povijesti da biste uklonili sve podatke koje je Google do sada pohranio o vama.

Navigacija

Sljedeća kritična točka su vaša kretanja u stvarnom svijetu, odnosno Povijest lokacija. Ako koristite Googleove karte, sustav vjerojatno bilježi svaku vašu posjetu kafiću, trgovini ili putovanju na odmor.

Iako je zanimljivo vidjeti povijesni pregled svojih putovanja, ti podaci omogućuju Googleu stvaranje vrlo preciznog profila vaših navika. Unutar istog izbornika za upravljanje aktivnošću možete isključiti vremensku traku i spriječiti daljnje praćenje svog kretanja, čime značajno povećavate svoju anonimnost u fizičkom prostoru.