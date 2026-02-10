Ova profesija trebala je među prvima 'nestati' zbog AI-a. Dogodilo se suprotno

Radiologija se posljednjih godina sve češće navodi kao primjer zanimanja koje umjetna inteligencija neće zamijeniti, već transformirati. Upravo taj sektor, smatraju stručnjaci, najbolje pokazuje kako bi AI mogao mijenjati način rada, povećavajući učinkovitost i potražnju za stručnjacima, umjesto da ih potisne s tržišta rada

Tema utjecaja umjetne inteligencije na radiologiju sve se češće spominje u globalnim raspravama o budućnosti rada. O njoj su nedavno govorili i tehnološki čelnici na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, ali i autori analize Bijele kuće o utjecaju AI-a na gospodarstvo. Procjene investicijske banke Goldman Sachs sugeriraju da bi razvoj umjetne inteligencije mogao zamijeniti između šest i sedam posto radnih mjesta u SAD-u, ali se istodobno očekuje stvaranje novih zanimanja. Radiologija se pritom često ističe kao primjer profesije koja pokazuje kako AI može nadopuniti, a ne zamijeniti ljudski rad, piše CNN.

AI ubrzava analizu, ali liječnici ostaju ključni Radiologija je osobito pogodna za primjenu umjetne inteligencije jer raspolaže velikim količinama digitalnih podataka, potrebnih za treniranje algoritama. AI tako može analizirati medicinske snimke i prepoznavati uzorke znatno brže od ljudi, a već se koristi za određivanje prioriteta među nalazima koji zahtijevaju hitnu analizu. Unatoč tome, liječnici i dalje obavljaju ključne zadatke, poput postavljanja dijagnoza, pregleda pacijenata i izrade medicinskih izvješća. Stručnjaci ističu da tehnologija zapravo povećava opseg posla koji radiolozi mogu obaviti. 'AI ne zamjenjuje radnike, nego povećava količinu posla koju mogu obaviti i potražnju za njihovim uslugama', ističe istraživač Jack Karsten iz Centra za sigurnost i nove tehnologije Sveučilišta Georgetown. Digitalizacija otvorila vrata umjetnoj inteligenciji Radiologija je među prvim medicinskim granama koja je u potpunosti digitalizirala procese te su danas gotovo sve rendgenske, CT i MRI snimke dostupne u digitalnom obliku, što omogućuje razvoj i primjenu naprednih AI sustava. Radiolozi već koriste umjetnu inteligenciju za poboljšanje kvalitete snimki, analizu podataka i izradu sažetaka nalaza, a stručnjaci navode da takvi alati povećavaju učinkovitost i omogućuju liječnicima da se više posvete složenijim medicinskim odlukama. Umjetna inteligencija također može ubrzati postupke snimanja. Primjerice, istraživanja pokazuju da AI može pomoći u izradi kvalitetnih MRI snimki uz manji broj mjerenja, čime se skraćuje trajanje pregleda i omogućuje obrada većeg broja pacijenata.