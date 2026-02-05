Ovo su znakovi da je vaše računalo kompromitirano. Evo što poduzeti ako ih uočite

Ponekad su male neobičnosti u načinu na koji računalo radi više od pukih tehničkih problema - mogu biti znakovi upozorenja na skrivenog uljeza sa zlonamjernim softverom

Vaše računalo - Windows ili Mac - zamišljeno je kao dobro podmazan stroj, bez obzira na to je li tek raspakirano ili je korišteno stotine dana. Kada se iznenada zamrzne, uspori ili se ponaša samovoljno, lako je to pripisati trošenju. Ali ponekad su te male neobičnosti više od pukih tehničkih problema i mogu biti znakovi upozorenja na skrivenog uljeza sa zlonamjernim softverom. Evo pregleda znakova koji upućuju na to da je vaš uređaj možda kompromitiran i uputa što poduzeti.

Iznenadna sporost i zamrzavanje Kada je vaše računalo zaraženo zlonamjernim softverom, ono obično radi u pozadini, trošeći resurse GPU-a, memorije i diska. Zbog toga će se stroj činiti primjetno sporijim prilikom otvaranja i zatvaranja aplikacija. Može doći zamrzavanja i pada sustava, a ventilator računala može raditi punom brzinom bez vidljivog razloga. Kako biste izolirali problem, otvorite Task Manager (Windows) ili Activity Monitor (macOS) i sortirajte informacije prema GPU-u i memoriji. Potražite nepoznate procese, posebno one koji troše puno sistemskih resursa. Provjerite njihove nazive na webu kako biste utvrdili jesu li zlonamjerni softver. Također pokrenite potpuno antivirusno skeniranje da biste provjerili poznate prijetnje i ponovno pokrenite računalo. Česti skočni prozori i čudni programi Počnu li se pojavljivati skočni prozori s ponudama rješenja za razne probleme, to je znak za uzbunu. Nove alatne trake, proširenja i desktop aplikacije također mogu ukazivati ​​na to da je nešto pošlo po zlu. Za rješavanje problema otvorite web preglednik i provjerite jesu li se pojavila proširenja ili dodaci koje niste instalirali i uklonite ih. Učinite to za svaki preglednik na računalu. Kako biste pronašli i deinstalirali nepoznate aplikacije, otvorite Settings, zatim Apps (Windows) ili Control Panel pa Programs and Features (macOS). Svaki iznenadni skočni prozor koji se pojavi na zaslonu računala gotovo je sigurno zlonamjerni softver. Nemojte zvati nijedan telefonski broj povezan s ovom porukom niti nuditi ili prihvaćati plaćanje.