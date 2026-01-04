Digitalni nered vam krade energiju: Uz ovaj ritual od 15 minuta povećat ćete fokus

Vlada li na njima nered, moguće je kako će se to odraziti i na vašu učinkovitost i produktivnost. Stoga dobro pogledajte svoju radnu površinu, kartice, pristiglu poštu i početni zaslon. Koliko različitih prozora imate otvoreno upravo sada? Oni ne samo što troše vašu mentalnu energiju, već i energiju vašeg uređaja.

Dobro je poznato kako fizički nered smanjuje vašu produktivnost i fokus , zbog čega je raščišćavanje radnog prostora ključna komponenta mnogih tehnika produktivnosti. Vaš radni prostor nije samo ured ili stol, već su njegov sastavni dio pametni telefon, računalo i drugi uređaji koje koristite. Uz njih provodite većinu svog radnog dana gledajući i komunicirajući.

Kada pospremiti uređaje?

Započnite svaki tjedan digitalnim pospremanjem. Ne mora trajati dulje od 15 minuta. Pristupi poput ovog najbolje funkcioniraju kada ih dobro isplanirate. Oslonite se na vremenski okvir i rezerviranje vremena za čišćenje.

Odredite prioritete, raspodijelite ih u manje zadatke koje možete obaviti u bloku od 15 minuta.

Kako obaviti digitalno spremanje?

Na radnoj površini stvorite mape u koje možete pohraniti sve što vam je potrebno. Svaki ponedjeljak pregledajte sve dokumente ili slike nakupljene na radnoj površini i stavite ih u odgovarajuće mape. Učinite isto sa svim novim aplikacijama koje ste stavili na telefon.

Na radnoj površini i početnom zaslonu držite samo potrebne mape za svakodnevnu upotrebu. Ostatak biste trebali spremiti negdje gdje ih ne vidite, ali im možete pristupiti pretraživanjem. Zatvorite sve otvorene prozore i kartice koje ne koristite. Ako vam nešto zaista treba, označite to. Steknite naviku zatvaranja kartica kad god završite s njima. Provjerite i minimizirane prozore preglednika.

Sljedeća je e-pošta. Otvorite svaku e-poruku pristiglu tijekom proteklog tjedna, pa ju ili izbrišite ili arhivirajte, ovisno o tome očekujete li hoće li vam kasnije trebati. Za sve što arhivirate odvojite vrijeme za odgovor kasnije tijekom dana ili tjedna.

Također, ne zaboravite brisati i pospremati u hodu, svakodnevno, one e-poruke, aplikacije i drugo za što ste sigurni kako vam neće kasnije trebati. Tako ćete imati manje posla na tjednoj razini, piše Life Hacker.