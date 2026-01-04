DOBRO DOĐE

Digitalni nered vam krade energiju: Uz ovaj ritual od 15 minuta povećat ćete fokus

Miroslav Wranka

04.01.2026 u 18:35

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Vaš radni prostor nije samo ured ili stol, već su njegov sastavni dio pametni telefon, računalo i drugi uređaji koje koristite. Započnite svaki tjedan digitalnim pospremanjem

Dobro je poznato kako fizički nered smanjuje vašu produktivnost i fokus, zbog čega je raščišćavanje radnog prostora ključna komponenta mnogih tehnika produktivnosti. Vaš radni prostor nije samo ured ili stol, već su njegov sastavni dio pametni telefon, računalo i drugi uređaji koje koristite. Uz njih provodite većinu svog radnog dana gledajući i komunicirajući.

Vlada li na njima nered, moguće je kako će se to odraziti i na vašu učinkovitost i produktivnost. Stoga dobro pogledajte svoju radnu površinu, kartice, pristiglu poštu i početni zaslon. Koliko različitih prozora imate otvoreno upravo sada? Oni ne samo što troše vašu mentalnu energiju, već i energiju vašeg uređaja.

Pogledajmo kako dovesti stvari u red.

vezane vijesti

Kada pospremiti uređaje?

Započnite svaki tjedan digitalnim pospremanjem. Ne mora trajati dulje od 15 minuta. Pristupi poput ovog najbolje funkcioniraju kada ih dobro isplanirate. Oslonite se na vremenski okvir i rezerviranje vremena za čišćenje.

Odredite prioritete, raspodijelite ih u manje zadatke koje možete obaviti u bloku od 15 minuta.

Kako obaviti digitalno spremanje?

Na radnoj površini stvorite mape u koje možete pohraniti sve što vam je potrebno. Svaki ponedjeljak pregledajte sve dokumente ili slike nakupljene na radnoj površini i stavite ih u odgovarajuće mape. Učinite isto sa svim novim aplikacijama koje ste stavili na telefon.

Na radnoj površini i početnom zaslonu držite samo potrebne mape za svakodnevnu upotrebu. Ostatak biste trebali spremiti negdje gdje ih ne vidite, ali im možete pristupiti pretraživanjem. Zatvorite sve otvorene prozore i kartice koje ne koristite. Ako vam nešto zaista treba, označite to. Steknite naviku zatvaranja kartica kad god završite s njima. Provjerite i minimizirane prozore preglednika.

Sljedeća je e-pošta. Otvorite svaku e-poruku pristiglu tijekom proteklog tjedna, pa ju ili izbrišite ili arhivirajte, ovisno o tome očekujete li hoće li vam kasnije trebati. Za sve što arhivirate odvojite vrijeme za odgovor kasnije tijekom dana ili tjedna.

Također, ne zaboravite brisati i pospremati u hodu, svakodnevno, one e-poruke, aplikacije i drugo za što ste sigurni kako vam neće kasnije trebati. Tako ćete imati manje posla na tjednoj razini, piše Life Hacker.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DOBRO DOĐE

DOBRO DOĐE

Digitalni nered vam krade energiju: Uz ovaj ritual od 15 minuta povećat ćete fokus
STRUČNJACI O AI PREKRETNICI

STRUČNJACI O AI PREKRETNICI

Faza eksperimentiranja je gotova, kreće ozbiljan posao: 'Ovo je posljednji poziv na buđenje'
SILICIJSKA DOLINA

SILICIJSKA DOLINA

Diploma kao teret? Kako je etiketa 'propalog studenta' postala statusni simbol u AI industriji

najpopularnije

Još vijesti