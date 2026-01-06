Ove postavke za Windowse prate sve što radite na računalu

Vaše računalo s operativnim sustavom Windows prati, bilježi i pohranjuje više toga nego što biste vjerojatno željeli. Pokazat ćemo vam kako to smanjiti
U Windowsima postoji više više značajki prikupljanja podataka koje su uključene prema zadanim postavkama. Do nekih nije tako jednostavno doći.
Evo pregleda šest postavki koje vas tiho prate u pozadini i na koje svakako trebate obratiti pozornost.
Praćenje aktivnosti
Windows može čuvati povijest aplikacija koje koristite, datoteka koje otvarate, web odredišta koja pregledavate i drugih aktivnosti tijekom vremena. Može pohraniti ove podatke lokalno ili ih poslati na Microsoftove poslužitelje ako ste omogućili značajku sinkronizacije.
Praćenje aktivnosti pomaže vam nastaviti tamo gdje ste stali na svim svojim uređajima. Međutim, s vremenom to može stvoriti snimku vaših navika korištenja, poput onoga na čemu radite i koliko često pristupate određenoj aplikaciji.
Želite to izbjeći? Evo što vam je činiti:
- Otvorite Settings, pa Privacy & security.
- Odaberite Activity History.
- Isključite značajku Store my activity history on this device.
- Kliknite Clear history za uklanjanje postojećih podataka.
Ako ne možete pronaći ovu opciju, vjerojatno je to zato što je Microsoft uklonio namjensku stranicu Acitivity History u novijim izdanjima Windowsa 11.
Postavke dijagnostičkih podataka
Postavke dijagnostičkih podataka u sustavu Windows prikupljaju podatke o performansama sustava, ponašanju i rušenjima aplikacija, porukama o pogreškama koje dobivate, značajkama koje koristite i još puno toga. Ovi podaci pomažu Microsoftu u ispravljanju softverskih pogrešaka, održavanju računala ažurnim i poboljšavanju ukupnih performansi sustava. Iako su neki od ovih podataka obavezni, mnogi od njih su opcionalni.
Ne možete isključiti minimalne dijagnostičke podatke koje zahtijeva Windows, poput informacija o uređaju, inventaar softvera i metrike zdravlja. No, to ne vrijedi za neobavezne dijagnostičke podatke, kao što su aktivnost aplikacija, povijest pregledavanja, rukopis i tipkanje te napredne metrike pogrešaka.
Ovi podaci mogu uključivati i vaše obrasce korištenja aplikacija i podatke o interakciji koje vjerojatno ne biste željeli dijeliti. Evo kako ih ograničiti:
- Otvorite Settings pa Privacy & security.
- Kliknite Diagnostic & feedback.
- Isključite Send optional diagnostic data.
- Isključite Tailored experiences i Improve inking and typing.
- Također možete izbrisati dijagnostičke podatke koje je Microsoft prikupio o vašem uređaju.
I dalje ćete primati nadogradnje i sigurnosne popravke, ali Windows će imati ograničen pristup vašim osobnim podacima.
ID za oglašavanje
Windows generira jedinstveni ID za oglašavanje za svakog korisnika, što aplikacijama omogućuje praćenje vašeg ponašanja i prikazivanje personaliziranih oglasa.
Čak i ako vas ne zanimaju relevantni, personalizirani ili oglasi temeljeni na interesima, aplikacije mogu pristupiti ovom ID-u oglašavanja kako bi prikupile vaše podatke i izgradile profil vaših interesa.
Ovako ćete ga isključiti:
- Otvorite Settings.
- Kliknite Privacy & security na lijevoj ploči.
- Kliknite General.
- Isključite advertising ID.
Oglasi neće u potpunosti nestati, ali će Microsoft slati manje vaših podataka oglašivačima. Ako ponovno uključite ovu značajku, dobit ćete novi ID.
Dozvole aplikacijama
Kada preuzimate aplikacije na svoje računalo, mnoge od njih traže pristup osjetljivim značajkama poput mikrofona, kamere, kontakata, kalendara...
Nije dobra ideja zanemariti te dozvole, pogotovo ako se traži nešto što nije ključno za rad aplikacije (recimo, pristup kameri ili mikrofonu za kalkulator).
Evo kako pregledati dopuštenja aplikacija:
- Otvorite Settings, pa Privacy & security.
- Pod App permissions provjerite što ste sve aplikacijama dozvolili. Nađete li nešto suvišno, opozovite dozvolu pristupa.
Usluge lokacije
Većini prijenosnih i stolnih računala nisu nužno potrebne usluge praćenja lokacije. Kada ih omogućite, Windows može pratiti fizičku lokaciju vašeg uređaja i dijeliti je s Microsoftovim poslužiteljima za usluge poput karata i vremena.
Lokacijske usluge mogu otkriti vaše navike, rutine i točno mjesto boravka.
- Otvorite Settings, pa Privacy & security.
- Lokacijske usluge možete u potpunosti isključiti ili ih ograničiti na određene aplikacije.
Sinkronizacija međuspremnika
Značajka sinkronizacije međuspremnika u sustavu Windows omogućuje usklađivanje sadržaja vašeg međuspremnika s Microsoftovim poslužiteljima.
To omogućuje korištenje povijesti međuspremnika na drugim uređajima na kojima ste se prijavili s istim Microsoftovim računom.
Sadržaj vašeg međuspremnika biva pohranjen kao običan tekst. Mnogi ljudi tako kopiraju važne lozinke, osjetljive podatke ili privatne poruke, ne razmišljajući kamo bi to moglo biti poslano.
Ako dijelite svoje računalo s još nekim, svatko može pristupiti vašoj povijesti međuspremnika. Također, ako je vaš račun u oblaku kompromitiran, to dovodi vaše povjerljive podatke u opasnost.
- Otvorite Settings.
- Kliknite System na lijevoj ploči.
- Pomaknite se prema dolje i kliknite Clipboard.
- Isključite opciju Sync across your devices.
Time ćete smanjiti rizik od slučajnog dijeljenja, sinkronizacije u oblaku i slične probleme, piše Make Use Of.