Ove postavke za Windowse prate sve što radite na računalu

Evo pregleda šest postavki koje vas tiho prate u pozadini i na koje svakako trebate obratiti pozornost.

U Windowsima postoji više više značajki prikupljanja podataka koje su uključene prema zadanim postavkama. Do nekih nije tako jednostavno doći.

Praćenje aktivnosti

Windows može čuvati povijest aplikacija koje koristite, datoteka koje otvarate, web odredišta koja pregledavate i drugih aktivnosti tijekom vremena. Može pohraniti ove podatke lokalno ili ih poslati na Microsoftove poslužitelje ako ste omogućili značajku sinkronizacije.

Praćenje aktivnosti pomaže vam nastaviti tamo gdje ste stali na svim svojim uređajima. Međutim, s vremenom to može stvoriti snimku vaših navika korištenja, poput onoga na čemu radite i koliko često pristupate određenoj aplikaciji.

Želite to izbjeći? Evo što vam je činiti:

Otvorite Settings, pa Privacy & security.

Odaberite Activity History.

Isključite značajku Store my activity history on this device.

Kliknite Clear history za uklanjanje postojećih podataka.

Ako ne možete pronaći ovu opciju, vjerojatno je to zato što je Microsoft uklonio namjensku stranicu Acitivity History u novijim izdanjima Windowsa 11.

Postavke dijagnostičkih podataka

Postavke dijagnostičkih podataka u sustavu Windows prikupljaju podatke o performansama sustava, ponašanju i rušenjima aplikacija, porukama o pogreškama koje dobivate, značajkama koje koristite i još puno toga. Ovi podaci pomažu Microsoftu u ispravljanju softverskih pogrešaka, održavanju računala ažurnim i poboljšavanju ukupnih performansi sustava. Iako su neki od ovih podataka obavezni, mnogi od njih su opcionalni.

Ne možete isključiti minimalne dijagnostičke podatke koje zahtijeva Windows, poput informacija o uređaju, inventaar softvera i metrike zdravlja. No, to ne vrijedi za neobavezne dijagnostičke podatke, kao što su aktivnost aplikacija, povijest pregledavanja, rukopis i tipkanje te napredne metrike pogrešaka.

Ovi podaci mogu uključivati ​​i vaše obrasce korištenja aplikacija i podatke o interakciji koje vjerojatno ne biste željeli dijeliti. Evo kako ih ograničiti:

Otvorite Settings pa Privacy & security.

Kliknite Diagnostic & feedback.

Isključite Send optional diagnostic data.

Isključite Tailored experiences i Improve inking and typing.

Također možete izbrisati dijagnostičke podatke koje je Microsoft prikupio o vašem uređaju.

I dalje ćete primati nadogradnje i sigurnosne popravke, ali Windows će imati ograničen pristup vašim osobnim podacima.