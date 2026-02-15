Vaša adresa e-pošte završila je na mračnom webu. Što sad? Evo par preporuka

Situacija nije ugodna, ali nema razloga za paniku. Duboko udahnite i pogledajte s čime ste se suočili i što možete poduzeti

Ne bez razloga, mračni web ima lošu reputaciju. Sam po sebi nije loš, ali ga se zbog njegove prirode i načina funkcioniranja često koristi za nedozvoljene i nezakonite aktivnosti, poput prodaje ukradenih korisničkih podataka. Zbog toga spoznaja da je i vaša adresa e-pošte zamijećena negdje u njegovim bespućima treba biti razlog za zabrinutost. Evo što možete poduzeti po tom pitanju.

Što je mračni web? Mračni web je dio dubokog weba, dijela interneta koji tražilice ne indeksiraju. Duboki web čini veliku većinu globalnog interneta, ali mračni web je jedinstven jer za pristup zahtijeva određenu vrstu preglednika, poput Tora, i poznavanje specifičnih adresa. On omogućuje privatnost i anonimnost, stoga privlači kriminalce i druge zlonamjerne aktere, ali i one koji imaju razloga skrivati se u vlastitoj državi zbog toga što su cenzurirani, progonjeni... Otkud vaša adresa e-pošte na mračnom webu? Pa, vjerojatno zato što je neka od tvrtki s kojima ste je podijelili (ili više njih) bila žrtvom krađe podataka ili ih je podijelila s trećim stranama koje su bile žrtvom napada. To se, nažalost, često događa i praktično je nemoguće u potpunosti spriječiti. Ukradeni podaci bivaju postavljeni i ponuđeni na mračnom webu zato što ga je moguće koristiti uz visok stupanj zaštite identiteta. Kako biste se zaštitili, možete koristiti usluge aliasa za e-poštu, poput Appleove značajke Hide My Email ili Protonove značajke aliasa za e-poštu, da biste generirali novi alias svaki put kada trebate podijeliti svoju e-poštu. Ako hakeri provale u neku od tvrtki koje imaju vaše podatke, dovoljno je ukinuti alias.

Što hakeri mogu učiniti s vašom e-poštom? Haker koji se domogao vaše adrese može je zlorabiti na nekoliko načina. Prvo, vjerojatno će htjeti pokušati provaliti u različite korisničke račune za koje ste možda koristili tu adresu e-pošte. Ako se domogao i lozinki, isprobat će i njih. Zato ih treba razmjerno često mijenjati. Ne uspije li u tome, može vas ciljati phishing napadima (slati, recimo, lažne obavijesti s poveznicom za provjeru vašeg računa, poziv na promjenu lozinke, upozorenje na pokušaj prijave, pokušati iznuđivanje...). Također, može se pokušati predstavljati kao vi, stvoriti e-poštu koja izgleda vrlo slično vašoj i javiti se vašim kontaktima kako bi ih prevario. Stoga trebate upozoriti bliske osobe na tu mogućnost.