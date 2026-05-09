Najljepše sandale sezone našli smo u Zari: Osvojit će vas hit dizajn i niska cijena

Točkasti uzorak ponovno je među najpoželjnijim proljetnim i ljetnim motivima, a u novoj Zarinoj kolekciji pronašli smo model sandala koji ga nosi na posebno elegantan način

Točkice su jedan od onih modnih motiva koji se uvijek vraćaju, ali svake sezone pronađu novi način da izgledaju svježe. Ovog proljeća i ljeta ponovno se ističu kao razigran, ženstven i lako nosiv uzorak koji jednako dobro funkcionira na haljinama, bluzama, suknjama i modnim dodacima.

Njihova najveća prednost je u tome što djeluju efektno, ali ne prenapadno. Dovoljno su upečatljive da jednostavnoj kombinaciji daju karakter, a istovremeno zadržavaju onu dozu klasične elegancije zbog koje nikada ne izlaze iz mode. Najbolje izgledaju na detaljima Iako su haljine s točkicama proljetni klasik, ovaj uzorak posebno dobro izgleda na cipelama. Sandale, salonke ili balerinke s točkastim uzorkom lako mogu postati ključan detalj stajlinga, osobito kada se nose uz traperice, lanene hlače, bijelu košulju ili jednostavnu crnu haljinu.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Promo

Upravo zato cipele s točkicama djeluju kao idealan izbor za one koji žele unijeti malo igre u garderobu, ali bez velikog modnog rizika. One daju retro šarm, prizvuk francuske elegancije i dovoljno su upečatljive da cijela kombinacija izgleda promišljenije. Zara ima model koji će se lako nositi cijelo ljeto U novoj Zarinoj kolekciji posebno su nam zapele za oko sandale s gornjim dijelom točkastog uzorka, otvorenom petom i prednjom trakom ukrašenom mašnom. Model ima kvadratni vrh, što mu daje moderan izgled, dok peta od pet centimetara pruža dovoljno elegancije, ali ostaje nosiva za svakodnevne prigode.