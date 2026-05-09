Putinova najneobičnija parada dosad: Jedan EU lider mu 'nosi poruku Zelenskog', stiže i Dodik

Rusko ministarstvo obrane prethodnih je dana najavilo da će vojna parada biti znatno skromnija nego ranijih godina. Prvi put nakon desetljeća izostali su tenkovi, oklopna vozila i drugo teško naoružanje koje je tradicionalno dominiralo Crvenim trgom. Smanjen je i broj sudionika, a neće sudjelovati ni kadeti vojnih škola i akademija.
Vojne parade u Moskvi desetljećima su služile kao demonstracija vojne moći i važan alat državne propagande, posebno kada je riječ o obilježavanju sovjetske pobjede nad nacističkom Njemačkom 1945. godine.
No ovogodišnja parada održava se u potpuno drukčijim okolnostima. Rat u Ukrajini, pojačani ukrajinski napadi dronovima duboko unutar ruskog teritorija i sigurnosni rizici prisilili su Kremlj na oprezniji pristup.
Umjesto spektakla vojne tehnike, naglasak je stavljen na pješačke postrojbe, vojne orkestre i simbolične elemente, uz videoprojekcije s bojišta u Ukrajini. Zračni program s avionima i helikopterima spominjao se u najavama, ali do posljednjeg trenutka nije bilo jasno hoće li se održati zbog sigurnosnih razloga.
07:15
Tko stiže na paradu u Moskvu?
Iako Kremlj ove godine nije slao posebne pozivnice stranim državnicima, u Moskvu su ipak stigli pojedini saveznici i partneri Rusije.
Među onima koji bi se u subotu trebali pojaviti na Crvenom trgu nalaze se samo dvojica međunarodnih čelnika: predsjednik Laosa Thongloun Sisoulith i malezijski vrhovni vladar Sultan Ibrahim. Kremlj i dalje tvrdi da će prisutan biti i slovački premijer Robert Fico, iako je Fico sam potvrdio da planira preskočiti paradu tijekom posjeta Moskvi. Slovački zamjenik ministra vanjskih poslova Rastislav Chovanec potvrdio je da Fico neće prisustvovati paradi te rekao da bi mogao iskoristiti priliku kako bi prenio poruke Volodimira Zelenskog upućene Vladimiru Putinu. Za Kremlj je to vjerojatno još gori scenarij – da europski lider za kojeg je vjerovao da se na njega može osloniti u Moskvu donese poruku ukrajinskog predsjednika.
Na Crvenom trgu očekuju se i dugogodišnji saveznik Kremlja Aleksandr Lukašenko te predstavnici proruskih separatističkih regija Abhazije i Južne Osetije, kao i delegacija Republike Srpske predvođena Miloradom Dodikom.
Unatoč tome što Kremlj ove godine nije slao službene pozivnice stranim liderima, izostanak pojedinih ljudi ipak izazivaju nezadovoljstvo u Moskvi. Posebno se ističe odluka armenskog premijera Nikole Pašinjana da ne dođe na paradu, nakon što je u Erevanu ugostio samit Europske političke zajednice i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, što je izazvalo oštre reakcije ruskog ministarstva vanjskih poslova.
07:12
Kijev i Moskva potvrdili trodnevno primirje i razmjenu zarobljenika
Kijev i Moskva u petak su potvrdili trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika koje je nešto ranije objavio američki predsjednik Donald Trump.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je dogovoreno trodnevno primirje s Rusijom u sklopu američkih nastojanja da ispregovara kraj rata koji traje duže od četiri godine.
Zelenski je na Telegramu također rekao da će obje strane razmijeniti 1000 ratnih zarobljenika, dok humanitarna pitanja ostaju ključni ukrajinski prioritet.
07:01
Moskva pod posebnim mjerama sigurnosti
Sigurnosne mjere u glavnom gradu Rusije podignute su na najvišu razinu. Vlasti su privremeno ograničile ili potpuno isključile mobilni internet, zatvorile dijelove zračnog prostora i pojačale nadzor ključnih lokacija.
Na krovovima i strateškim točkama raspoređeni su snajperisti, timovi za rušenje dronova i dodatne sigurnosne snage.
Povećana zabrinutost nije slučajna. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je izjavio da bi ukrajinski dronovi mogli gađati Paradu pobjede u Moskvi, poručivši da Rusija više nije sposobna demonstrirati vojnu moć kao prethodnih godina.