Putinova najneobičnija parada dosad: Jedan EU lider mu 'nosi poruku Zelenskog', stiže i Dodik

Tko stiže na paradu u Moskvu?

Iako Kremlj ove godine nije slao posebne pozivnice stranim državnicima, u Moskvu su ipak stigli pojedini saveznici i partneri Rusije.

Među onima koji bi se u subotu trebali pojaviti na Crvenom trgu nalaze se samo dvojica međunarodnih čelnika: predsjednik Laosa Thongloun Sisoulith i malezijski vrhovni vladar Sultan Ibrahim. Kremlj i dalje tvrdi da će prisutan biti i slovački premijer Robert Fico, iako je Fico sam potvrdio da planira preskočiti paradu tijekom posjeta Moskvi. Slovački zamjenik ministra vanjskih poslova Rastislav Chovanec potvrdio je da Fico neće prisustvovati paradi te rekao da bi mogao iskoristiti priliku kako bi prenio poruke Volodimira Zelenskog upućene Vladimiru Putinu. Za Kremlj je to vjerojatno još gori scenarij – da europski lider za kojeg je vjerovao da se na njega može osloniti u Moskvu donese poruku ukrajinskog predsjednika.

Na Crvenom trgu očekuju se i dugogodišnji saveznik Kremlja Aleksandr Lukašenko te predstavnici proruskih separatističkih regija Abhazije i Južne Osetije, kao i delegacija Republike Srpske predvođena Miloradom Dodikom.

Unatoč tome što Kremlj ove godine nije slao službene pozivnice stranim liderima, izostanak pojedinih ljudi ipak izazivaju nezadovoljstvo u Moskvi. Posebno se ističe odluka armenskog premijera Nikole Pašinjana da ne dođe na paradu, nakon što je u Erevanu ugostio samit Europske političke zajednice i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, što je izazvalo oštre reakcije ruskog ministarstva vanjskih poslova.