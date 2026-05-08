Porsche gasi tri podružnice: Više od 500 ljudi ostaje bez posla, pogođen i Zagreb

'Moramo se ponovno usredotočiti na našu osnovnu djelatnost. To je neophodan temelj za uspješno strateško preusmjeravanje. To nas prisiljava na bolne rezove - uključujući i naše podružnice', rekao je predsjednik Uprave Porschea, Michael Leiters.

Kako je objavljeno iz kompanije, Uprava i Nadzorni odbor Porschea donijeli su odluku o 'dalekosežnim mjerama' u sklopu strateškog zaokreta kojim se kompanija želi 'snažnije fokusirati na svoju osnovnu djelatnost', kako navode u priopćenju. U tom će procesu biti ugašene podružnice Porsche eBike Performance GmbH , Cellforce Group GmbH i Cetitec GmbH.

Oko 360 zaposlenika dobiva otkaz u Ottobrunnu i Zagrebu

Najveći broj otpuštanja odnosi se na Porsche eBike Performance GmbH, tvrtku osnovanu za razvoj i globalnu prodaju visokoučinkovitih pogonskih sustava za električne bicikle. Porsche navodi da su se tržišni uvjeti za e-bike sustave 'iz temelja promijenili', zbog čega će aktivnosti zajedničkog pothvata biti ugašene. Gašenje poslovanja na lokacijama u njemačkom Ottobrunnu i Zagrebu pogodit će oko 360 zaposlenika.

Porsche je upravo kroz e-bike poslovanje posljednjih godina surađivao s Matom Rimcem i njegovim nekadašnjim projektom Greyp Bikes. Greyp je ranije integriran u Porsche eBike Performance, nakon čega je prestao postojati kao zasebna kompanija, dok je dio razvoja i zaposlenika nastavio raditi unutar Porscheove e-bike divizije u Hrvatskoj.

Porsche je svojedobno najavljivao i dodatna ulaganja u Hrvatsku, uključujući razvoj baterijskih sustava i softvera za električne bicikle u Svetoj Nedelji i Zagrebu. Hrvatski tim trebao je sudjelovati u razvoju baterija, pogonskih sustava i softverskih rješenja za Porscheove buduće e-bike platforme.

Kompanija gasi i podružnicu Cellforce Group GmbH iz Kirchentellinsfurta. Riječ je o tvrtki povezanoj s razvojem baterijskih tehnologija. Porsche navodi da, u sklopu nove strategije pogonskih sustava otvorene prema različitim tehnologijama, Cellforce 'više nema dovoljno održivu dugoročnu perspektivu'. To će pogoditi oko 50 zaposlenika.

Treća kompanija koja ide prema gašenju je Cetitec GmbH iz Pforzheima, koja je razvijala specijalizirani softver za podatkovnu komunikaciju za Porsche i cijelu Volkswagen grupu. Porsche navodi da su se tržišni uvjeti promijenili te da su razvojni opsezi smanjeni. Zatvaranje Cetiteca pogodit će oko 60 zaposlenika u Njemačkoj i dodatnih 30 u Hrvatskoj.