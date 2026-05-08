SAD objavio prve tajne dokumente o NLO-ima: 'Vrijeme je da Amerikanci vide istinu'

Ministar obrane Pete Hegseth izjavio je da administracija želi omogućiti 'neviđenu razinu transparentnosti' kada je riječ o razumijevanju neidentificiranih anomalnih pojava. 'Ovi dokumenti, skriveni iza oznaka tajnosti, godinama su poticali opravdane spekulacije. Vrijeme je da ih američki narod vidi vlastitim očima ', poručio je Hegseth.

Među objavljenim materijalima nalazi se i djelomično redigirana infracrvena snimka neidentificirane pojave zabilježene 2024. godine u blizini Japana. Pentagon zasad nije ponudio detaljniju analizu sadržaja, poručivši kako građani sami mogu donositi zaključke o viđenom.

Objava uključuje desetke datoteka, fotografija i izvještaja o navodnim susretima američke vojske s neidentificiranim objektima, a svi su dokumenti dostupni na novoj internetskoj stranici američkog ministarstva obrane.

Američka vlada pritom nije zauzela stav o tome predstavljaju li objavljene pojave dokaz izvanzemaljskog života ili imaju neko drugo objašnjenje. Administrator NASA-e Jared Isaacman izjavio je kako će vlasti ostati 'iskrene oko onoga što znaju, onoga što još ne razumiju i svega što tek treba otkriti'.

Tema NLO-a ponovno je postala globalno popularna nakon intervjua bivšeg predsjednika Baracka Obame ranije ove godine, kada je izjavio da su 'izvanzemaljci stvarni, ali ih osobno nije vidio'. Obama je kasnije ublažio izjavu pojasnivši kako smatra da statistički vjerojatno postoji život negdje u svemiru, ali bez konkretnih dokaza.

Pentagon već gotovo dva desetljeća prikuplja informacije o neidentificiranim pojavama kroz različite programe, uključujući Advanced Aviation Threat Identification Program. Dok dio javnosti takve pojave povezuje s izvanzemaljcima, stručnjaci često upozoravaju da se iza njih mogu skrivati i napredne vojne tehnologije rivalskih država.

Administracija Donalda Trumpa posljednjih mjeseci intenzivno radi na deklasifikaciji tema koje desetljećima hrane teorije zavjere i fascinaciju američke javnosti. Osim NLO dokumenata, Trump je najavio i objavu dodatnih podataka o atentatu na Johna F. Kennedyja te nestanku pilotkinje Amelije Earhart.

Pentagon poručuje kako je cilj objava 'omogućiti maksimalnu transparentnost, za razliku od ranijih administracija koje su, tvrde, često pokušavale umanjiti interes javnosti za temu NLO-a'. 'Amerikanci sada sami mogu odlučiti što misle o informacijama sadržanima u ovim dokumentima', stoji u priopćenju Pentagona.