VIDEO Leti dvostruko brže od putničkih aviona, a skoro je nečujan: NASA testira 'tihi mlažnjak'

Damir Rukavina

08.05.2026 u 08:15

X-59 Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Garry Tice
Zrakoplov ima izdužen i igličasti nos koji pomaže u raspodjeli udarnih valova, čime se smanjuje intenzitet buke

NASA je objavila nove snimke svog eksperimentalnog zrakoplova X-59, koji je još u razvoju, ali ima jasan cilj: omogućiti nadzvučno letenje iznad kopna bez glasnog udara poznatog kao probijanje zvučnog zida (sonic boom).

Kada zrakoplovi premaše brzinu zvuka, stvaraju udarne valove koji rezultiraju snažnim zvučnim praskom. Takvi zvukovi mogu uznemiriti stanovništvo, oštetiti objekte i izazvati stres kod životinja, zbog čega su nadzvučni letovi iznad kopna danas strogo ograničeni.

Dizajn za 'tihi udar'

X-59 je NASA-in pokušaj rješavanja tog problema. Zrakoplov ima izdužen i igličasti nos koji pomaže u raspodjeli udarnih valova, čime se smanjuje intenzitet buke. Planirano je da leti brzinom većom od 1600 kilometara na sat, što je približno dvostruko brže od komercijalnih putničkih aviona. Umjesto klasičnog proboja zvučnog zida, očekuje se da će proizvesti znatno tiši zvuk - više nalik udaljenoj grmljavini ili zatvaranju vrata automobila u daljini.

Testiranja iznad pustinje Mojave

Nove snimke prikazuju zrakoplov tijekom probnih manevara iznad pustinje Mojave, uključujući okretanje, nagibe i spuštanje stajnog trapa. Testiranja se provode u blizini NASA-inog istraživačkog centra u Kaliforniji.

U kasnijoj fazi projekta NASA planira letjeti iznad naseljenih područja u SAD-u kako bi prikupila podatke o percepciji buke među stanovnicima. Ti podaci mogli bi pomoći regulatorima u donošenju odluka o budućnosti nadzvučnih letova iznad kopna.

Ako projekt uspije, mogao bi otvoriti put kraćim letovima i povratku komercijalnog nadzvučnog putovanja bez dosadašnjih ograničenja zbog buke, piše Scientific American.

