FOTO Trnjanski kresovi: Prosvjednike i antifašiste razdvojila policija, čule se i Thompsonove pjesme

Na Savskom nasipu u Zagrebu od 14 sati održavaju se Trnjanski kresovi, manifestacija kojom se obilježavaju Dan pobjede nad fašizmom, oslobođenje Zagreba 1945. godine i poraz ustaškog režima. Ovogodišnje izdanje prati pojačano osiguranje i političke napetosti, a tijekom poslijepodneva na mjesto događaja stigla je i manja skupina prosvjednika.

Nešto prije 16 sati na Savski nasip došli su Dražen Keleminec i nekoliko prosvjednika, a ubrzo im se pridružila i skupina koja se predstavila kao veterani 165. brigade iz Dubrave. Na Trnjanskim kresovima, kako javlja Večernji list puštali su Thompsonove pjesme i uzvikivali ‘Zovi, samo zovi’.

Dražen Keleminec stigao na na Trnjanske kresove

HRT-ov reporter Eugen Husak javio je da za sada nema incidenata, ali da napetosti postupno rastu. 'Prije otprilike 20 minuta ovdje na Savski nasip, gdje će se večeras slaviti 81. godina oslobođenja Zagreba i poraza ustaškog režima, stigla je skupina prosvjednika koja Trnjanske kresove želi za sva vremena ugasiti', rekao je Husak u javljanju uživo.

Dodao je da su prosvjednici uglavnom molili i puštali Thompsonove pjesme te poručivali: ‘Ovo je Hrvatska, ovakve stvari se tu ne smiju tolerirati i došli smo ovdje moliti za sve nevine žrtve pobijene nakon Drugog svjetskog rata’. S druge strane policijskog kordona okupilo se tridesetak mlađih antifašista koji su uzvikivali ‘Smrt fašizmu, sloboda narodu!’.

Trnjanski kresovi

Policija je između dviju skupina postavila sigurnosni koridor i zaštitne ograde, a cijelo događanje snima se zbog sigurnosnih razloga. Prema informacijama s terena, fizičkih sukoba nije bilo. Trnjanski kresovi proglašeni su događajem pojačanog sigurnosnog rizika jer se održavaju paralelno s još dva velika događanja u Zagrebu. Manifestaciju organizira Mreža antifašistkinja Zagreba (MAZ) u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem (SNV) i Savezom antifašističkih boraca i antifašista, uz pokroviteljstvo Grada Zagreba, Gradske skupštine i Vijeća gradske četvrti Trnje. Paljenje kresova posljednjih godina izaziva političke prijepore. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava uoči ovogodišnje manifestacije zatražio je od Grada Zagreba da povuče pokroviteljstvo i otkaže događaj, na što mu je gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio da je tradicija obnovljena još 2014., prije njegova mandata. U sklopu programa u 18 sati predviđena je konferencija za novinare iza glavne pozornice na Savskom nasipu