Predstavljaju li proširenja za vaš preglednik prijetnju? Evo kako to provjeriti

Istraživači su identificirali ekstenzije za najpopularnije web browsere koje godinama miruju prije no što počnu krasti podatke i špijunirati vas

Zlonamjerna proširenja povremeno pronađu put do Chromeove trgovine na webu i sličnih odredišta predstavljajući se kao legitimni dodaci. Posebno ih je teško uočiti jer su u početku benigni, pretvarajući se u zlonamjerni softver tek nakon što steknu povjerenje korisnika. To se dogodilo s brojnim proširenjima na Chromeu i Microsoftovom Edgeu. Istraživači u Koi Securityju identificirali su dodatke u oba preglednika koji su legitimno radili nekoliko godina prije nego što su primili zlonamjerne nadogradnje koje hakerima omogućuju nadzor korisnika te prikupljanje i krađu osjetljivih podataka. Shema, poznata kao ShadyPanda, dosegla je četiri milijuna preuzimanja i još je aktivna na Edgeu, a zlonamjerni hakeri ranije ove godine proveli su sličnu kampanju usmjerenu na Mozillin Firefox. Dobili su odobrenje za benigna proširenja koja oponašaju popularne kriptonovčanike, akumulirali preuzimanja i pozitivne recenzije, a zatim su u dodatke ubrizgali zlonamjerni računalni kod sposoban za bilježenje unosa u polja obrasca, što su koristili za pristup i krađu kriptoimovine.

Godine mirovanja ShadyPanda je započeo kao affiliate prijevara sa 145 proširenja koja su se maskirala kao pozadine i aplikacije za produktivnost u dva preglednika. Početna faza ubrizgavala je kodove za praćenje affiliate partnera i plaćala provizije klikovima na eBay, Amazon i Booking.com, a zatim se razvila u otimanje i manipuliranje rezultatima pretraživanja prije nego što je 2018. godine pokrenuto pet proširenja koja će kasnije biti pretvorena u zlonamjerni softver. Ti dodaci bili su označeni kao istaknuti i potvrđeni. Jedan od njih - čistač predmemorije poznat kao Clean Master - dobio je ocjenu 4,8 na temelju tisuća recenzija. Proširenja su ažurirana 2024. godine da bi pokretala zlonamjerni softver koji je mogao provjeravati nove upute svaki sat i održavati pun pristup pregledniku, šaljući informacije poslužiteljima ShadyPande, a potom su uklonjena iz Chromea. Hakeri su 2023. godine lansirali dodatnih pet proširenja, uključujući WeTab, u Edge. Sva su još aktivna, čini se.