Uzalud šifre i brisanje poruka: Stručnjak otkriva kako će USKOK 'provaliti' u Pavlekove uređaje

Objasnio je da će forenzičari koristiti posebne alate kako bi izvukli sve zapise s mobitela, USB diskova, hard diskova i računala. 'Pretraživat će forenzičari koji će svaki od tih predmeta pomno proučiti i onda će se analizirati sve ono što je relevantno za kazneni postupak', rekao je stručnjak te dodao kako će taj posao vjerojatno odraditi policija jer posjeduje svu potrebnu opremu i znanje.

Činjenica da je Pavleku oduzeto čak šest mobitela, računala i brojni drugi uređaji sugerira da osumnjičenik nije bio pretjerano fokusiran na skrivanje tragova. 'To izgleda kao da čovjek ili nije očekivao da će biti uhićen, odnosno da mu ti predmeti mogu biti oduzeti ili da ga nije briga za to' , istaknuo je Lubura.

Stručnjak za telekomunikacije Đuro Lubura u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Josipom Krajinović objasnio je što slijedi u nastavku ovog procesa.

Mjeseci analize

Kada je riječ o vremenskom okviru, Lubura upozorava da se radi o desecima tisuća podataka te da proces neće biti gotov preko noći. 'To su ogromne količine podataka, trajat će dosta vremena, ne treba očekivati da će se dogoditi u nekoliko dana, više u nekoliko mjeseci', izjavio je Lubura.

Čak i nakon izvlačenja podataka slijedi dugotrajna analiza kako bi se utvrdilo što može poslužiti kao dokaz u ovom ili nekim budućim postupcima protiv drugih osoba. Iako šifriranje (kriptiranje) digitalnih podataka može znatno otežati istragu, istražitelji imaju načine da zaobiđu te prepreke.

'Čak i ako su podaci uklonjeni, policija raspolaže alatima kojima ih može učiniti čitljivima. Iako se zaštite na iPhone i Android uređajima razlikuju, policija ih u većini slučajeva može pročitati', objasnio je Lubura. Iako je teoretski moguće trajno izbrisati podatke, to je izuzetno teško izvesti pravilno. 'U većini slučajeva ljudi to ne naprave dobro, tako da se u pravilu uspije rekonstruirati ono što je izbrisano', naglasio je stručnjak.

Trag novca i crna knjižica

Posebno su zanimljive bankovne kartice, njih 25, koje će istražiteljima poslužiti za rekonstrukciju cjelokupnog tijeka novca. Pomoću njih se može utvrditi gdje je Pavlek bio, koliko je trošio, pa čak i s kim je bio na ručku uz pomoć nadzornih kamera.

'Sama činjenica da je toliko predmeta pronađeno govori mi o tome da gospodin Pavlek nije baš računao da bi se ovo moglo tako brzo dogoditi', zaključio je Lubura. Na kraju, komentirao je i misterioznu crnu knjižicu sa šifrom koja je privukla pažnju medija.

'Neće to nikoga spriječiti da pročita ono što je unutra, ali je svakako simbolična stvar koja šalje poruku da je unutra nešto što je vrijedno štititi, a onda znači da je nešto što je istražiteljima vrijedno pročitati', zaključio je Đuro Lubura u razgovoru za Dnevnik Nove TV.