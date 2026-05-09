slabije podrhtavanje

Potres uznemirio građane: 'Čula se tutnjava, neugodan osjećaj'

I.J.

09.05.2026 u 15:28

Potres
Potres Izvor: Screenshot / Autor: EMSC
Slab potres magnitude 1,4 prema Richteru zabilježen je u subotu u 15.10, a prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je 24 kilometra jugoistočno od Zagreba i 14 kilometara južno-jugozapadno od Velike Gorice, na dubini od 30 kilometara, objavio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Iako je riječ o slabijem potresu, građani su na stranici EMSC-a prijavili da su osjetili podrhtavanje i tutnjavu.

‘Ovaj put zvuk kao grmljavina’, napisao je jedan korisnik iz Petrinje.

‘Tutnjava, malo zatreslo, neugodan osjećaj’, naveo je drugi građanin.

Jedan od komentara opisuje i podrhtavanje u višim katovima zgrada.

‘Malo zaljuljalo garnituru na 5. katu’, stoji u objavi korisnika.

