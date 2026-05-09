Potres uznemirio građane: 'Čula se tutnjava, neugodan osjećaj'

Slab potres magnitude 1,4 prema Richteru zabilježen je u subotu u 15.10, a prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je 24 kilometra jugoistočno od Zagreba i 14 kilometara južno-jugozapadno od Velike Gorice, na dubini od 30 kilometara, objavio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Iako je riječ o slabijem potresu, građani su na stranici EMSC-a prijavili da su osjetili podrhtavanje i tutnjavu.
‘Ovaj put zvuk kao grmljavina’, napisao je jedan korisnik iz Petrinje.
‘Tutnjava, malo zatreslo, neugodan osjećaj’, naveo je drugi građanin.
Jedan od komentara opisuje i podrhtavanje u višim katovima zgrada.
‘Malo zaljuljalo garnituru na 5. katu’, stoji u objavi korisnika.