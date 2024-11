Nasjeli ste na phishing prijevaru? Evo što trebate učiniti

Ako dođe do toga, ne paničarite već sačuvajte hladnu glavu i slijedite ove upute.

Što učiniti ako preuzmete zlonamjerni softver?

Za početak, nije isto jeste li zlonamjerni softver samo preuzeli ili ga i instalirali. To su dva različita problema.

Ako sumnjate kako ste preuzeli zlonamjerni softver, pokušajte pronaći i ukloniti spornu datoteku.

Ako to ne možete učiniti, ne brinite i ne trošite previše vremena na to. Datoteke zlonamjernog softvera često se same skrivaju. Možete li na brzinu pogledati o čemu se radi, dobro je to učiniti. Ako ne, krenite dalje.

Bez obzira na to jeste li pronašli nešto ili ne, pokrenite potpuno antivirusno skeniranje i pogledajte što će se pojaviti.

Alat bi trebao pronaći sve zlonamjerne datoteke koje ste preuzeli i izlistati ih, kako bi vidjeli možete li ih prepoznati. Tako ih možete staviti u karantenu i ukloniti ih.

Ako ste kliknuli i instalirali zlonamjernu datoteku, vjerojatno imate posla s ozbiljnim zlonamjernim softverom. Možda ćete morati pokušati ponovno formatirati tvrdi disk ili potražiti specijaliziraniji rootkit skener.

U apsolutno najgorem slučaju, možda ćete morati kupiti potpuno novi tvrdi disk, ali to je posljednje rješenje.

Ni pod kojim okolnostima ne smijete odgovarati na daljnje zahtjeve osobe ili organizacije gdje ste preuzeli datoteku sa zlonamjernim softverom.

Često se ovaj zlonamjerni softver koristi kao dio prijevare s ransomwareom, gdje prevarant nudi 'otključavanje' ili 'vraćanje' vaših podataka u zamjenu za novac. Samo ih blokirajte i prijavite kao prevarante.

Što ako su vaši podaci za prijavu ukradeni?

Većina phishing e-poruka više je zaokupljena krađom vaših podataka, korištenjem lažne web stranice ili prijave u aplikaciju kako bi se domogli vaših vjerodajnica.

Ako mislite kako su vaši podaci za prijavu ukradeni, morate brzo djelovati. Počnite mijenjati sve lozinke na računima povezanim s ugroženom adresom e-pošte na drugom uređaju.

Sumnjate li kako je vaš primarni uređaj zaražen, možda ima instaliran keylogger (softver koji prepoznaje što tipkate) koji krade vaše podatke dok tipkate. Također možete pokušati otkriti keylogger na svom pametnom telefonu.