Ne, dark web nije isto što i deep web: Pogledajte u čemu je razlika

Ako miješate ta dva pojma ili mislite da znače isto, u zabludi ste. Postoje preklapanja, ali nedovoljna za korištenje istoznačnice

Kad netko spomene mračni (dark) web, vjerojatno vam na pamet padnu droga, kriminal, smrt i tome slično. Ili je to duboki (deep) web? Je li to oboje? Ako miješate ta dva pojma ili mislite da znače isto, pojasnit ćemo u čemu je razlika. Iako je mračni web dio dubokog weba, duboki web zapravo nije mračni web. 'Obični internet' je površinski web, kakav većina nas poznaje (također: otvoreni ili vidljivi web). U osnovi, to je skup web odredišta koja indeksiraju tražilice. Ako se nešto pojavi u Googleovu pretraživanju, dio je površinskog weba. To nije slučaj s dubokim ili tamnim webom. Ne možete otvoriti Chrome i očekivati ​​da ćete pronaći bilo kakve web stranice mračnog weba koristeći Googleovo pretraživanje. Za duboki web morat ćete posjetiti svaku web stranicu pojedinačno, a u slučaju mračnog weba koristeći potpuno zaseban web preglednik.

Što je duboki web? Također poznat kao 'skriveni' web, duboki web je skup web odredišta koja tražilice ne indeksiraju. Većina je skrivena iza stranica za prijavu, recimo bankarske stranice, e-pošta, sadržaji za internetski streaming iza paywalla poput Netflixa... Sam Netflix dostupan je putem Googleove tražilice, ali ne i deveta epizoda druge sezone 'Sandmana', recimo. Do nje ćete moći doći uz prijavu na Netflix. Duboki web također se sastoji od protokolnih stranica, odgovornih za identifikaciju korisničkih računa kada se prijavite na web mjesto, izvršavanje plaćanja kada izvršite kupnju i druge procese koje nikada ne trebate vidjeti. Ukratko, to je i okosnica interneta, kao i njegov dio s kojim redovito komunicirate. Također, to je većina weba. Prema CrowdStrikeu, duboki web čini preko 90 posto cjelokupnog sadržaja na mreži. Stranice dubokog weba nisu indeksirane, ali često imaju URL-ove na koje se može izravno povezati i dostupne su iz tradicionalnih web preglednika poput Chromea ili Firefoxa. U svom svakodnevnom online životu često prelazite između površinskog i dubokog weba, vjerojatno nesvjesno. Kada otvorite web stranicu svoje banke, to je površinski web. Kada se prijavite na svoj račun, vaše stanje i ulaganja nalaze se na dubokom webu. Kada otvorite video na YouTubeu, to je površinski web. Ako pristupite stranici postavki svog korisničkog računa pri YouTubeu, to je duboki web. To stalno preskakivanje između običnog i dubokog weba u pravilu vas neće dovesti u opasnost.