Stižu vam mailovi za resetiranje lozinke na Instagramu? Nemojte nasjesti

Miroslav Wranka

12.01.2026 u 08:54

Instagram
Instagram Izvor: EPA / Autor: Hayoung Jeon
Jeste li u posljednje vrijeme primili neočekivane e-poruke za resetiranje lozinke od Instagrama? Niste jedini

Čini se kako su fizičke adrese, telefonski brojevi, adrese e-pošte i druge informacije povezane s računima 17,5 milijuna korisnika Instagrama dostupne za prodaju u sumnjivim dijelovima weba.

U tvrtci za računalnu sigurnost Malwarebytes pretpostavljaju kako je riječ podacima ukradenim tijekom incidenta iz 2024. godine.

Cybercriminals stole the sensitive information of 17.5 million Instagram accounts, including usernames, physical addresses, phone numbers, email addresses, and more. This data is available for sale on the dark web and can be abused by cybercriminals.

[image or embed]

— Malwarebytes (@malwarebytes.com) January 9, 2026 at 5:34 PM

Evo što možete poduzeti kako biste se zaštitili:

  • odmah resetirajte lozinku za pristup Instagramu
  • uključite dvostupanjsku potvrdu identiteta.

tportal
