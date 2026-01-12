Stižu vam mailovi za resetiranje lozinke na Instagramu? Nemojte nasjesti

Jeste li u posljednje vrijeme primili neočekivane e-poruke za resetiranje lozinke od Instagrama? Niste jedini
Čini se kako su fizičke adrese, telefonski brojevi, adrese e-pošte i druge informacije povezane s računima 17,5 milijuna korisnika Instagrama dostupne za prodaju u sumnjivim dijelovima weba.
U tvrtci za računalnu sigurnost Malwarebytes pretpostavljaju kako je riječ podacima ukradenim tijekom incidenta iz 2024. godine.
Evo što možete poduzeti kako biste se zaštitili:
- odmah resetirajte lozinku za pristup Instagramu
- uključite dvostupanjsku potvrdu identiteta.