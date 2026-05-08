Uvodi se velika novost kod tehničkog pregleda, ali i stroži kriteriji

Vozači bi u budućnosti tehnički pregled vozila mogli obaviti u bilo kojoj državi članici Europske unije, neovisno o tome gdje je automobil registriran. Jedna je to od najvažnijih novosti u nacrtu revizije pravila za periodične tehničke preglede, koji je usvojio Odbor za promet i turizam Europskog parlamenta.

Cilj je olakšati slobodu kretanja unutar Europske unije i pojednostaviti život vlasnicima vozila koji dulje borave ili putuju izvan matične države. Ako bi se pregled obavio u drugoj članici EU-a, vlasnik bi dobio privremenu EU potvrdu o ispravnosti vozila. Ona bi vrijedila šest mjeseci, a sljedeći redovni tehnički pregled morao bi se potom obaviti u zemlji u kojoj je vozilo registrirano.

Odbijen prijedlog češćih pregleda za starija vozila

Eurozastupnici su se usprotivili prijedlogu Europske komisije prema kojem bi automobili i kombiji stariji od deset godina morali na tehnički pregled svake godine, umjesto svake dvije godine.

Ocijenili su da takva mjera nije razmjerna i da nema dovoljno dokaza da bi izravno pridonijela smanjenju broja prometnih nesreća. Pritom države članice i dalje mogu same uvesti stroža pravila ako procijene da su potrebna.

Hrvatska je dobar primjer takvog pristupa jer se kod nas tehnički pregled ne preskače dvije godine nakon kupnje novog vozila, nego se ne mora obaviti samo prve godine od prve registracije.

Provjeravat će se i moderni sigurnosni sustavi

Nova pravila trebala bi bolje pratiti razvoj automobilske tehnologije. Na tehničkim pregledima ubuduće bi se provjeravao širi popis elemenata, s naglaskom na napredne sustave pomoći vozaču, poznate kao ADAS.

Riječ je o sustavima kao što su zračni jastuci i automatsko kočenje u nuždi, koji do sada nisu bili redoviti predmet kontrole. U planu su i posebne kontrole za električna i hibridna vozila, što je logičan korak s obzirom na sve veći broj takvih automobila na europskim cestama.

Spominje se i mjerenje broja čestica te dušikovih oksida radi poboljšanja kvalitete zraka. Ta bi mogućnost, prema prijedlogu, ostala na dobrovoljnoj bazi za pojedine države članice.

Stroža borba protiv vraćanja kilometraže

Jedna od važnijih novosti odnosi se i na tržište rabljenih automobila. Novi prijedlog pravila trebao bi dodatno otežati manipulacije brojačima kilometara, odnosno vraćanje kilometraže.

Servisne radionice bile bi obvezne bilježiti stanje kilometraže pri svakom zahvatu koji traje dulje od sat vremena. Proizvođači bi, pak, morali unositi podatke iz povezanih vozila u nacionalne baze podataka.

Takav sustav trebao bi kupcima rabljenih automobila dati veću sigurnost i smanjiti prostor za prijevare. Upravo je vraćanje kilometraže jedan od najvećih problema na tržištu rabljenih vozila, jer kupac često teško može znati koliko je automobil doista prešao.

Iako nova pravila još nisu konačno donesena, jasno je u kojem smjeru ide europska regulativa: Tehnički pregledi trebali bi postati fleksibilniji za vozače, ali istodobno detaljniji i prilagođeniji modernim automobilima.