Gdje vam stoji router? Izbjegavajte ova mjesta u stanu ako želite maksimalnu brzinu interneta

Nije svejedno kamo ćete postaviti router da biste osigurali optimalnu pokrivenost, a postoje i drugi trikovi za to kako riješiti problem prepreka

To što ste kupili uslugu ultrabrzog širokopojasnog pristupa internetu ne znači da ćete posvuda u stanu ili uredu moći uživati u podjednako brzom prijenosu podataka. Uglavnom nije presudno važno tko je dobavljač i koliko plaćate uslugu. Fizika je neumoljiva. Ako se između routera i uređaja koji trebaju primati njegov signal nalaze prepreke, kvaliteta signala i brzina prijenosa će padati. Pa ćete, primjerice, ostati bez Netflixa u spavaćoj sobi ili kapaciteta za pozive putem Zooma u radnom prostoru. Stoga nije svejedno gdje ćete postaviti router da biste osigurali optimalnu pokrivenost, a postoje i drugi trikovi kako riješiti problem prepreka. Pogledajmo o čemu se radi.

Kako i zašto signal gubi snagu? Signali Wi-Fi-ja slabe što su dalje od odašiljača. Naiđu li pritom na prepreku poput zida ili poda, to slabljenje će se intenzivirati. Ometat će ih i veliki komadi namještaja, kuhinjski aparati, veliki akvariji... Što je više prepreka, to će signal biti slabiji. Građevinski materijali čine ogromnu razliku: gipsane ploče uglavnom su u redu dok cigla, beton (naročito armirani) i metalni nosači mogu stvarati probleme. Isto vrijedi za izolacijske materijale poput kamene vune, ali i za velika ogledala. Kako pronaći optimalno mjesto za router? Za početak, routerima nije mjesto u bilo kojem prostoru koji ih može blokirati. Nemojte ih stavljati u ormare, vitrine i tome slično, kao ni iza njih. Također, nije im mjesto uz druge elektroničke uređaje, poput hladnjaka, mikrovalne pećnice ili televizora. Što su dalje od njih, to bolje. Idealno, router treba smjestiti u središte prostora koji treba pokriti signalom, s izravnim pogledom na prostorije koje najviše koristite. Ako je moguće, postavite ga na povišenu lokaciju. Nikako ne na pod, pogotovo ne ako je prekriven tepihom.