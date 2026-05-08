Europljani najviše kupuju ovaj SUV: Konkurencija mu nije ni blizu

U ožujku je uvjerljivo najprodavaniji C-SUV u Europi bio Nissan Qashqai, s čak 27.832 registrirana primjerka. Time je ostavio daleko iza sebe Volkswagen Tiguan, koji je završio drugi s 19.130 primjeraka, te Volkswagen T-Roc, treći s 19.027 registracija.

Iza Volkswagenova dvojca smjestili su se Kia Sportage s 18.848 prodanih primjeraka, Hyundai Tucson s 18.261, Toyota C-HR s 14.723 i Peugeot 3008 s 13.457 registracija.

Posebno je zanimljiv osmi najprodavaniji model u ožujku - Jaecoo 7. Kineski SUV ostvario je 12.758 registracija i jedini je kineski model među deset najprodavanijih C-SUV vozila u Europi. Iza njega su ostali Škoda Elroq s 11.439 i Ford Kuga s 11.049 primjeraka.