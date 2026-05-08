Europljani najviše kupuju ovaj SUV: Konkurencija mu nije ni blizu

C-SUV segment i dalje je jedan od najvažnijih na europskom tržištu, a podaci Dataforcea za ožujak 2026. pokazuju da kupci najviše vjeruju dobro poznatim imenima. Ipak, među deset najprodavanijih probio se i jedan kineski model - Jaecoo 7.
U ožujku je uvjerljivo najprodavaniji C-SUV u Europi bio Nissan Qashqai, s čak 27.832 registrirana primjerka. Time je ostavio daleko iza sebe Volkswagen Tiguan, koji je završio drugi s 19.130 primjeraka, te Volkswagen T-Roc, treći s 19.027 registracija.
Iza Volkswagenova dvojca smjestili su se Kia Sportage s 18.848 prodanih primjeraka, Hyundai Tucson s 18.261, Toyota C-HR s 14.723 i Peugeot 3008 s 13.457 registracija.
Posebno je zanimljiv osmi najprodavaniji model u ožujku - Jaecoo 7. Kineski SUV ostvario je 12.758 registracija i jedini je kineski model među deset najprodavanijih C-SUV vozila u Europi. Iza njega su ostali Škoda Elroq s 11.439 i Ford Kuga s 11.049 primjeraka.
Qashqai vodi i nakon prvog kvartala
Nissan Qashqai na vrhu je i kada se gledaju prva tri mjeseca 2026. godine. Od 1. siječnja do 31. ožujka prodano je 49.748 primjeraka Qashqaija, čime je zadržao prvo mjesto ispred Volkswagena T-Roca s 47.156 i Tiguana s 47.045 primjeraka.
Četvrta je Kia Sportage s 42.100 registracija, peta Hyundai Tucson s 39.432, a šesti Peugeot 3008 s 34.763 prodana primjerka. Slijede Toyota C-HR, Škoda Elroq, Ford Kuga i Jaecoo 7, koji je s 22.574 registracije u prvom kvartalu već uhvatio priključak s najjačim europskim konkurentima.