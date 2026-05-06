TikTok, AI i laži o Holokaustu online. Nastavnici zabrinuti: 'Mladi više ne razlikuju stvarno od lažnog'

'Zbog umjetne inteligencije i TikToka više ne znaju razlikovati što je stvarno, a što lažno', rekao je nastavnik povijesti Maarten Post za NOS. Dodao je da mu je ipak draže kada učenici dođu njemu s pitanjima nego da sami donose zaključke na temelju dezinformacija s interneta. 'Jako mi je drago kada dođu i pitaju. Tada se može objasniti problem i pokrenuti razgovor', rekao je, piše Euronews .

Prema anketi koju je proveo NOS Stories , platforma nizozemskog javnog servisa namijenjena mladima, više od 190 nastavnika srednjih škola navelo je da se učenici sve češće susreću s netočnim ili manipulativnim tvrdnjama o Holokaustu koje pronalaze online.

Post je naveo primjer videa na TikToku koji su mu pokazali učenici, a u kojem se tvrdilo da je nacistička Njemačka tijekom Drugog svjetskog rata ubila 271 tisuću Židova - brojka koja drastično umanjuje razmjere Holokausta.

Prema podacima United States Holocaust Memorial Museum, tijekom Holokausta u Europi ubijeno je oko šest milijuna Židova, odnosno približno dvije trećine tadašnje židovske populacije u Europi. Euronews Next zatražio je komentar od TikToka, no odgovor nije odmah stigao.

Rezultati ankete pokazuju i da trećina nastavnika smatra kako je znanje učenika o Holokaustu 'ispod svake razine', dok četvero od desetero ispitanih vjeruje da učenici umanjuju ozbiljnost tog povijesnog zločina.

Problem nije ograničen samo na Nizozemsku. Institucije koje se bave očuvanjem sjećanja na Holokaust u Njemačkoj još su u siječnju uputile otvoreno pismo društvenim mrežama tražeći zaustavljanje širenja lažnih fotografija i sadržaja kojima se iskrivljuje povijest Holokausta.

Na opasnosti umjetne inteligencije upozorio je i Auschwitz Memorial Museum, navodeći da se AI koristi za generiranje lažnih fotografija žrtava Holokausta, što su opisali kao 'duboko nepoštovanje'. Dodatnu pozornost izazvao je i slučaj AI platforme xAI odnosno njezina chatbota Grok, koji je prošle godine nakon jedne nadogradnje davao netočne i obmanjujuće tvrdnje o Holokaustu. Zbog toga su francuski tužitelji pokrenuli istragu.