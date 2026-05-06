Američka vlada dobit će pristup AI modelima Googlea, Microsofta i xAI-a prije lansiranja

Google, Microsoft i xAI dijelit će s američkom vladom još neobjavljene verzije svojih modela umjetne inteligencije kako bi se prije njihova javnog lansiranja procijenili mogući sigurnosni i kibernetički rizici. Detalje je u utorak objavio National Institute of Standards and Technology (NIST), američka savezna agencija zadužena za tehnološke standarde i sigurnost

Podsjetimo, prošlog mjeseca veliki odjek izazvao je novi AI model Mythos kompanije Anthropic, za koji je tvrtka tvrdila da je 'daleko ispred' konkurencije kada je riječ o sposobnostima povezanim s kibernetičkom sigurnošću. Mythos je otvorio ozbiljna pitanja o potencijalnom utjecaju napredne umjetne inteligencije na nacionalnu sigurnost, hakiranje i otkrivanje ranjivosti, zbog čega Bijela kuća sada razmatra formalni sustav državne provjere novih AI modela prije njihova puštanja u javnost, piše CNN.

Prema novim sporazumima, Centar za AI standarde i inovacije (CAISI), koji djeluje unutar američkog Ministarstva trgovine, moći će analizirati nove AI modele i procjenjivati njihov potencijalni utjecaj na nacionalnu sigurnost i javnu sigurnost prije lansiranja. Centar će također provoditi testiranja i nakon što modeli budu pušteni u rad. Dosad je, prema podacima NIST-a, dovršeno više od 40 evaluacija AI modela. 'Neovisna i rigorozna znanstvena mjerenja ključna su za razumijevanje napredne umjetne inteligencije i njezinih implikacija za nacionalnu sigurnost', izjavio je direktor CAISI-ja Chris Fall. Mythos je posljednjih tjedana zabrinuo vlade, banke i energetske tvrtke zbog moguće sposobnosti AI-a da ubrza otkrivanje sigurnosnih propusta ili pomogne u razvoju sofisticiranijih kibernetičkih napada. Anthropic je objavio da model zasad neće pustiti u javnost upravo zbog sigurnosnih razloga te da mu je pristup ograničen i dopušten samo za odabrane organizacije, a o njegovim mogućnostima informirali su visoke američke dužnosnike. U međuvremenu je i OpenAI prošlog tjedna objavio da će svoje najnaprednije modele učiniti dostupnima provjerenim državnim institucijama kako bi se vlasti lakše pripremile za AI prijetnje.