Hrvatski susjedi dobili nove borbene avione: 'Oni su simbol našeg suvereniteta'

Mađarska je preuzela dva nova švedska borbena aviona JAS 39 Gripen C, objavio je proizvođač Saab. Riječ je o prva dva od ukupno četiri aviona naručena ugovorom iz veljače 2024., nakon čega će mađarska flota Gripena narasti na 18 zrakoplova

Novi avioni bit će u sastavu 101. zrakoplovnog krila i smješteni u zračnoj bazi Kecskemét, u županiji Bács-Kiskun na jugu Mađarske. Saab navodi da će, nakon završetka isporuka, Mađarska raspolagati s 18 Gripena C/D s najnovijim nadogradnjama. Dva desetljeća mađarskih Gripena Mađarska koristi Gripene od 2006. godine, a eskadrila je operativno zaokružena 2008. Time je Budimpešta zamijenila stariju sovjetsku borbenu tehniku i uskladila svoje ratno zrakoplovstvo s NATO standardima. Prvotno je riječ bila o najmu aviona. Mađarska je raspolagala flotom od 14 Gripena C/D, a ugovor je kasnije produljen do 2026., kada bi zrakoplovi trebali prijeći u mađarsko vlasništvo. Prema ranije objavljenim podacima, postojeću flotu činilo je 12 jednosjeda JAS 39C i dva dvosjeda JAS 39D, javlja Defense Post.

Borbeni lovac JAS-39 Gripen Izvor: EPA / Autor: Johan Nilsson







+10 Borbeni lovac JAS-39 Gripen Izvor: EPA / Autor: Johan Nilsson

Mađarski vojni vrh nove je avione predstavio i kao simbol suvereniteta. Načelnik Glavnog stožera, general Gábor Böröndi, rekao je na svečanosti preuzimanja da je Gripen za Mađarsku 'više od zrakoplova', odnosno jamstvo obrambene sposobnosti zemlje. Što može Gripen C JAS 39 Gripen C je višenamjenski borbeni avion švedskog Saaba. Može se koristiti za zračnu obranu, napade na ciljeve na zemlji, izviđanje i potporu savezničkim operacijama. Jednosjedna inačica ima top kalibra 27 milimetara, a na podvjesnim točkama može nositi različite vrste naoružanja, uključujući projektile zrak-zrak kratkog i srednjeg dometa, projektile zrak-zemlja te vođene bombe. Saab za Gripen C navodi mogućnost integracije širokog raspona europskog i američkog naoružanja, od raketa zrak-zrak do teškog naoružanja za djelovanje po ciljevima na zemlji. Mađarski Gripeni modernizirani su prema standardu koji uključuje nadogradnje radara PS-05/A Mk4, poboljšane mogućnosti veze Link 16 i suvremeniji sustav raspoznavanja vlastitih i neprijateljskih letjelica.