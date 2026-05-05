JAČANJE SNAGA

Hrvatski susjedi dobili nove borbene avione: 'Oni su simbol našeg suvereniteta'

L. F.

05.05.2026 u 11:39

Gripen
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Ministarstvo obrane Mađarske
Mađarska je preuzela dva nova švedska borbena aviona JAS 39 Gripen C, objavio je proizvođač Saab. Riječ je o prva dva od ukupno četiri aviona naručena ugovorom iz veljače 2024., nakon čega će mađarska flota Gripena narasti na 18 zrakoplova

Novi avioni bit će u sastavu 101. zrakoplovnog krila i smješteni u zračnoj bazi Kecskemét, u županiji Bács-Kiskun na jugu Mađarske. Saab navodi da će, nakon završetka isporuka, Mađarska raspolagati s 18 Gripena C/D s najnovijim nadogradnjama.

Dva desetljeća mađarskih Gripena

Mađarska koristi Gripene od 2006. godine, a eskadrila je operativno zaokružena 2008. Time je Budimpešta zamijenila stariju sovjetsku borbenu tehniku i uskladila svoje ratno zrakoplovstvo s NATO standardima.

Prvotno je riječ bila o najmu aviona. Mađarska je raspolagala flotom od 14 Gripena C/D, a ugovor je kasnije produljen do 2026., kada bi zrakoplovi trebali prijeći u mađarsko vlasništvo. Prema ranije objavljenim podacima, postojeću flotu činilo je 12 jednosjeda JAS 39C i dva dvosjeda JAS 39D, javlja Defense Post.

Borbeni lovac JAS-39 Gripen Izvor: EPA / Autor: Johan Nilsson

Mađarski vojni vrh nove je avione predstavio i kao simbol suvereniteta. Načelnik Glavnog stožera, general Gábor Böröndi, rekao je na svečanosti preuzimanja da je Gripen za Mađarsku 'više od zrakoplova', odnosno jamstvo obrambene sposobnosti zemlje.

Što može Gripen C

JAS 39 Gripen C je višenamjenski borbeni avion švedskog Saaba. Može se koristiti za zračnu obranu, napade na ciljeve na zemlji, izviđanje i potporu savezničkim operacijama.

Jednosjedna inačica ima top kalibra 27 milimetara, a na podvjesnim točkama može nositi različite vrste naoružanja, uključujući projektile zrak-zrak kratkog i srednjeg dometa, projektile zrak-zemlja te vođene bombe. Saab za Gripen C navodi mogućnost integracije širokog raspona europskog i američkog naoružanja, od raketa zrak-zrak do teškog naoružanja za djelovanje po ciljevima na zemlji.

Mađarski Gripeni modernizirani su prema standardu koji uključuje nadogradnje radara PS-05/A Mk4, poboljšane mogućnosti veze Link 16 i suvremeniji sustav raspoznavanja vlastitih i neprijateljskih letjelica.

Gripen je poznat po svojoj agilnosti Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Oleg V. Belyakov

Gripen dobiva nove kupce

Najveći korisnik Gripena ostaje Švedska, a avion se koristi i u Češkoj, Mađarskoj, Južnoafričkoj Republici, Tajlandu i Brazilu. Brazil je naručio 36 novijih Gripena E/F, od čega 28 jednosjeda Gripen E i osam dvosjeda Gripen F; Saab je u ožujku objavio da je do tada isporučeno 11 aviona.

Značajan izvozni posao Saab je potpisao i s Kolumbijom. U studenome 2025. objavljeno je da je Kolumbija naručila 17 Gripena E/F, vrijednih 3,1 milijardu eura, a isporuke su planirane od 2026. do 2032. godine. Ugovor uključuje 15 jednosjeda Gripen E i dva dvosjeda Gripen F.

Posebno se prati i mogući ukrajinski posao. Ukrajina i Švedska potpisale su pismo namjere koje bi moglo dovesti do nabave do 150 Gripena E, no zasad nije riječ o konačnom kupoprodajnom ugovoru.

