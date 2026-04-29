Nakon Tik Toka, i Meta Platforms dobila europski žuti karton zbog maloljetnika

Ovo je drugo upozorenje izdano radi zaštite djece nakon što je Komisija u veljači optužila TikTok kako šteti tinejdžerima ovisničkim dizajnom.

Meta Platforms ne čini dovoljno kako bi djecu mlađu od 13 godina držala podalje od svojih platformi i mora promijeniti dizajn Instagrama i Facebooka, objavila je Europska komisija.

Službeni Bruxelles je pod pritiskom glavnih gradova Europske unije kako bi učinio više kako bi zaštitio djecu na webu dok nekoliko država napreduje prema zabranama društvenih mreža.

Proglasi li Komisija društvene mreže krivima za kršenje Zakona o digitalnim uslugama, riskiraju kazne do šest posto svojih godišnjih globalnih prihoda.

Meta sada može odgovoriti na nalaze i ponuditi pravne lijekove kako bi izbjegla kaznu.

Glasnogovornik Mete Toby Partlett rekao je kako je tvrtka uložila 'u tehnologije za pronalaženje i uklanjanje maloljetnih korisnika te kako će sljedeći tjedan imati više informacija o dodatnim mjerama koje će uskoro biti uvedene...'

'Razumijevanje dobi izazov je za cijelu industriju, što zahtijeva rješenje za cijelu industriju', istaknuo je Partlett.

Komisija je rekla kako mjere koje je Meta uvela na Instagramu i Facebooku ne sprječavaju djecu mlađu od 13 godina u ulasku na te platforme.

Navodeći 'veliki broj dokaza' prea kojima 10-12 posto djece mlađe od 13 godina koristi barem jednu od dvije platforme, Komisija traži od Mete jačanje tih mjera, promjenu svoje procjene rizika i općenito više napora kako bi smanjila rizike za djecu.

Komisija radi na vlastitoj aplikaciji koju platforme mogu koristiti za provjeru dobi korisnika. 'Nema više izgovora za platforme društvenih medija', rekla je ranije predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

Ostali dijelovi gotovo dvogodišnje istrage Komisije o tome krši li Meta Zakon o digitalnim uslugama, uključujući je li Meta dizajnirana na način koji izaziva ovisnost, još nisu dovršeni, piše Politico.