Meta planira koristiti AI za provjeru dobi korisnika: Brisat će dječje račune

Softver podržan umjetnom inteligencijom analizirat će ne samo tekstualne podatke profila, već i slike, komentare i kratke videozapise na platformama tvrtke kao što su Facebook, Instagram, Threads i WhatsApp. Ako softver pregledom korisničkog računa otkrije balone ili tortu s 11. rođendana , račun će, nakon potvrde, biti označen kao dječji i izbrisan, priopćila je tvrtka.

Meta će također koristiti umjetnu inteligenciju za identifikaciju tinejdžera do 17 godina koji su se lažno predstavljali kao odrasli, procjenjujući obrasce ponašanja , uključujući i račune koje prate. Ako se otkrije lažna dob, račun će se automatski prebaciti u kategoriju tinejdžera.

Europska komisija nedavno je optužila Metu da nije primjereno zaštitila mlade ljude. Bruxelles zahtijeva da Instagram i Facebook također uvedu minimalnu dob od 13 godina, prijeteći u protivnom visokim kaznama. Dugoročno gledano, Komisija zahtijeva od svih platformi društvenih medija da koriste aplikaciju Europske unije za provjeru dobi. Meta umjesto toga zagovara centraliziranu provjeru dobi prilikom postavljanja pametnog telefona na razini operativnog sustava ili trgovine aplikacija, umjesto da se provjera prepusti svakoj pojedinoj aplikaciji.

U zemljama Europske unije poput Austrije, Francuske i Španjolske u tijeku su rasprave o potpunoj zabrani društvenih medija za mlade ispod određene dobi, pri čemu se razmatra granica od 15 ili 16 godina. Australija je već uvela takvu zabranu.

Europska komisija zasad odbacuje potpunu zabranu, dajući prednost strožim tehničkim rješenjima za provjeru dobi.