Instagram testira novu aplikaciju

Koncept je jednostavan: korisnik otvara aplikaciju, snimi fotografiju ili kratki video i odmah ga šalje. Sadržaj se može pogledati samo jednom ili nestaje nakon 24 sata ako ga primatelj ne otvori. Instants u velikoj mjeri podsjeća na model koji je popularizirao Snapchat - sadržaj koji nestaje, jednokratni pregledi i komunikacija u realnom vremenu.

No to nije ništa novo za Metu. Tvrtka već godinama preuzima uspješne koncepte konkurencije i prilagođava ih vlastitom ekosustavu - dovoljno je prisjetiti se Storiesa ili Reelsa. Razlika je ovaj put u pristupu: umjesto da novu funkcionalnost ubaci unutar postojeće aplikacije, Meta je odlučila testirati zaseban proizvod.

Društvene mreže udaljavaju se od javnih, ispoliranih objava i okreću zatvorenijim, intimnijim krugovima komunikacije, o čemu je tportal ranije pisao. Sadržaj se dijeli unutar ograničenih mreža, najčešće među bliskim prijateljima ili uzajamnim pratiteljima, čime se smanjuje pritisak 'savršene objave' i naglasak prebacuje na autentičnost, piše Digital Trends.

Meta ovim potezom ne pokušava zamijeniti postojeći Instagram, nego testira nove obrasce ponašanja korisnika. Povijest pokazuje da takvi eksperimenti ne završavaju uvijek uspješno - kompanija je već lansirala i ugasila niz samostalnih aplikacija.

No ako Instants pogodi ono što korisnici danas traže - brzu, privatnu i neopterećenu komunikaciju - mogao bi postati sljedeći veliki format.