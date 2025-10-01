Suosnivač Spotifyja odlazi s čela tvrtke nakon gotovo 20 godina

Na novoj poziciji više će se usredotočiti na upravljanje dugoročnom strategijom tvrtke i pružanje podrške njenom direktorskom timu
Glavni izvršni direktor Spotifyja Daniel Ek odstupit će s te pozicije i preuzeti posao izvršnog predsjednika. Suosnivača popularne platforme za streaming, koju je suosnovao 2006. godine, zamijenit će trenutni supredsjednici i dugogodišnji rukovoditelji Gustav Söderström i Alex Norström kao suizvršni direktori.
Prijenos ovlasti će se dogoditi 1. siječnja 2026.
'Tijekom posljednjih nekoliko godina, veliki dio svakodnevnog upravljanja i strateškog usmjeravanja Spotifyja prepustio sam Alexu i Gustavu - koji su oblikovali tvrtku od naših najranijih dana i sada su više nego spremni voditi našu sljedeću fazu. Ova promjena jednostavno usklađuje titule s načinom na koji već poslujemo', naveo je Ek u priopćenju.
Prema procjeni Forbesa, tvrtku je doveo do tržišne vrijednosti od 140 milijardi američkih dolara, dok je njegovo osobno bogatstvo dosegnulo 9,8 milijardi dolara.
Ek aktivno ulaže u druge projekte putem svoje tvrtke Prima Materia. Tako je, između ostalih, financirao zdravstveni startup Neko Health i njemački obrambeni startup Helsing. Zbog potonjeg ulaganja su Massive Attack, King Gizzard & the Lizard Wizard, Hotline TNT uklonili svoju glazbu sa Spotifyja.
Pokrenut 2008. godine, Spotify sada nudi preko 100 milijuna pjesama i ima 696 milijuna korisnika i 276 milijuna pretplatnika (+11, odnosno +12 posto više nego prethodne godine).
Tvrtka očekuje neto povećanje od 14 milijuna aktivnih korisnika i pet milijuna neto novih pretplatnika na Premium za tekuće tromjesečje, čak i uz dodatno povećanje cijena najavljeno u kolovozu, piše CNBC.