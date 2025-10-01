Suosnivač Spotifyja odlazi s čela tvrtke nakon gotovo 20 godina

Na novoj poziciji više će se usredotočiti na upravljanje dugoročnom strategijom tvrtke i pružanje podrške njenom direktorskom timu

Glavni izvršni direktor Spotifyja Daniel Ek odstupit će s te pozicije i preuzeti posao izvršnog predsjednika. Suosnivača popularne platforme za streaming, koju je suosnovao 2006. godine, zamijenit će trenutni supredsjednici i dugogodišnji rukovoditelji Gustav Söderström i Alex Norström kao suizvršni direktori. Prijenos ovlasti će se dogoditi 1. siječnja 2026.

'Tijekom posljednjih nekoliko godina, veliki dio svakodnevnog upravljanja i strateškog usmjeravanja Spotifyja prepustio sam Alexu i Gustavu - koji su oblikovali tvrtku od naših najranijih dana i sada su više nego spremni voditi našu sljedeću fazu. Ova promjena jednostavno usklađuje titule s načinom na koji već poslujemo', naveo je Ek u priopćenju. Na novoj poziciji više će se usredotočiti na upravljanje dugoročnom strategijom tvrtke i pružanje podrške njenom direktorskom timu.

An update from me 👇 pic.twitter.com/xc0w3BWWAO — Daniel Ek (@eldsjal) September 30, 2025