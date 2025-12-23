Najpopularnije pjesme sa Spotifyja mogle bi postati dostupne ilegalno

U jednoj od najbezobraznijih pljački digitalne glazbe svih vremena, skupina hakera tvrdi kako je napravila sigurnosnu kopiju glazbenih datoteka i metapodataka servisa za streaming Spotify. Planiraju ih objaviti u ogromnoj 'arhivi za očuvanje'.

U objavi na blogu u kojoj detaljno opisuju svoj pothvat, u Anna's Archives tvrde kako su uspjeli preuzeti 86 milijuna pjesama, što predstavlja više od 99 posto sadržaja kojeg streameri slušaju. Također su se dokopali metapodataka za 256 milijuna pjesama, što je praktički cijeli Spotifyjev glazbeni katalog.



Ukupno je riječ o 300 terabajta glazbe i pratećih materijala koji će, čini se, postati dostupni na mrežama za dijeljenje datoteka. Za sada su objavljeni samo metapodaci.



U Spotifyju tvrde kako su identificirali i onemogućili zlonamjerne korisničke račune koji su se bavili nezakonitim preuzimanjem podataka.



'Implementirali smo nove zaštitne mjere za ove vrste napada na autorska prava i aktivno pratimo sumnjivo ponašanje. Od prvog dana stojimo uz zajednicu umjetnika protiv piratstva i aktivno surađujemo s našim industrijskim partnerima kako bismo zaštitili autore i obranili njihova prava', naveli su.



Pjesme koje su hakeri skinuli predstavljaju veliku većinu najslušanije glazbe na Spotifyju. U Anna's Archiveu kažu kako su prioritet dali popularnim pjesmama.



Iako se obično bave hakiranjem tekstualnih sadržaja, Spotify se našao na meti jer su otkrili način kako skinuti pjesme s tog servisa u velikim razmjerima.



Dođe li, uz metapodatke, i do objave glazbenih datoteka, teoretski bilo tko može napraviti vlastitu inačicu Spotifyja. Odluči li zanemariti autorska prava i komplikacije s njima povezane, naravno.



Također, baza te veličine sigurno je i primamljiv materijal za masovnu obuku umjetne inteligencije na modernoj glazbi, piše PC World.

