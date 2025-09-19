Massive Attack povlače glazbu sa Spotifyja: 'Dosta je'

Britanski bend Massive Attack, poznat među ostalim po svom društvenom aktivizmu, postao je prvi veliki izvođač s diskografskom etiketom koji je povukao svoj katalog sa Spotifyja. Učinili su to u znak prosvjeda nakon što je osnivač te platforme Daniel Ek uložio 600 milijuna eura u vojnu AI tvrtku Helsing

Ekova investicijska kompanija Prima Materia u lipnju je predvodila najnoviju rundu financiranja za Helsing, vrijednu oko 600 milijuna eura. Tvrtka razvija softver temeljen na umjetnoj inteligenciji koji analizira podatke sa senzora i oružanih sustava na bojištu kako bi donosio odluke u stvarnom vremenu. Uz to, proizvodi i vlastitu vojnu bespilotnu letjelicu HX-2. Ek je predsjednik Uprave Helsinga, prenosi Guardian. Massive Attack povukli su glazbu sa Spotifyja istodobno s pristupanjem inicijativi No Music for Genocide, koju podržava više od 400 izvođača i diskografskih kuća, a koja blokira emitiranje glazbe na streaming servisima u Izraelu.

U priopćenju benda navodi se: 'Neovisno o ovoj inicijativi i u svjetlu (prijavljenih) značajnih ulaganja izvršnog direktora u kompaniju koja proizvodi vojne dronove i AI tehnologiju integriranu u borbene zrakoplove, Massive Attack zatražili su od svoje diskografske kuće uklanjanje našeg kataloga sa Spotifyja u svim teritorijima. Povijesni presedan učinkovitih akcija umjetnika tijekom apartheida u Južnoj Africi i apartheida, ratnih zločina i genocida koji sada provodi država Izrael čini kampanju No Music for Genocide imperativom. U slučaju Spotifyja, ekonomski teret koji umjetnici već dugo nose sada se nadopunjuje moralnim i etičkim teretom, pri čemu novac fanova i stvaralački trud glazbenika u konačnici financiraju smrtonosne, distopijske tehnologije. Dosta je više nego dosta. Drugi put je moguć.' Spotify se oglasio kratkom izjavom: 'Spotify i Helsing su potpuno odvojene kompanije. Helsing nije uključen u Gazu, a njegovi su napori usmjereni na obranu Europe u Ukrajini.' Helsing je dodatno naglasio da se radi o 'dezinformacijama' te da se njihova tehnologija ne koristi u drugim ratnim zonama, osim u kontekstu europske obrane od ruske agresije na Ukrajinu.