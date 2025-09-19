Massive Attack povlače glazbu sa Spotifyja: 'Dosta je'

Britanski bend Massive Attack, poznat među ostalim po svom društvenom aktivizmu, postao je prvi veliki izvođač s diskografskom etiketom koji je povukao svoj katalog sa Spotifyja. Učinili su to u znak prosvjeda nakon što je osnivač te platforme Daniel Ek uložio 600 milijuna eura u vojnu AI tvrtku Helsing
Ekova investicijska kompanija Prima Materia u lipnju je predvodila najnoviju rundu financiranja za Helsing, vrijednu oko 600 milijuna eura. Tvrtka razvija softver temeljen na umjetnoj inteligenciji koji analizira podatke sa senzora i oružanih sustava na bojištu kako bi donosio odluke u stvarnom vremenu. Uz to, proizvodi i vlastitu vojnu bespilotnu letjelicu HX-2. Ek je predsjednik Uprave Helsinga, prenosi Guardian.
Massive Attack povukli su glazbu sa Spotifyja istodobno s pristupanjem inicijativi No Music for Genocide, koju podržava više od 400 izvođača i diskografskih kuća, a koja blokira emitiranje glazbe na streaming servisima u Izraelu.
U priopćenju benda navodi se: 'Neovisno o ovoj inicijativi i u svjetlu (prijavljenih) značajnih ulaganja izvršnog direktora u kompaniju koja proizvodi vojne dronove i AI tehnologiju integriranu u borbene zrakoplove, Massive Attack zatražili su od svoje diskografske kuće uklanjanje našeg kataloga sa Spotifyja u svim teritorijima.
Povijesni presedan učinkovitih akcija umjetnika tijekom apartheida u Južnoj Africi i apartheida, ratnih zločina i genocida koji sada provodi država Izrael čini kampanju No Music for Genocide imperativom. U slučaju Spotifyja, ekonomski teret koji umjetnici već dugo nose sada se nadopunjuje moralnim i etičkim teretom, pri čemu novac fanova i stvaralački trud glazbenika u konačnici financiraju smrtonosne, distopijske tehnologije. Dosta je više nego dosta. Drugi put je moguć.'
Spotify se oglasio kratkom izjavom: 'Spotify i Helsing su potpuno odvojene kompanije. Helsing nije uključen u Gazu, a njegovi su napori usmjereni na obranu Europe u Ukrajini.' Helsing je dodatno naglasio da se radi o 'dezinformacijama' te da se njihova tehnologija ne koristi u drugim ratnim zonama, osim u kontekstu europske obrane od ruske agresije na Ukrajinu.
Massive Attack tako su se pridružili izvođačima kao što su King Gizzard and the Lizard Wizard, Godspeed You! Black Emperor, Hotline TNT, Deerhoof i Wu Lyf, koji su ranije uklonili svoju glazbu sa Spotifyja zbog Ekova angažmana u Helsingovim ulaganjima. A za razliku od nezavisnih bendova, Massive Attack ne mogu svoju glazbu preseliti na Bandcamp, s obzirom na to da je ta platforma dostupna samo izvođačima s nezavisnih etiketa. King Gizzard je ondje postavio cijeli svoj katalog od 27 albuma kao 'plati koliko želiš', što je rezultiralo time da su zauzeli svih 27 prvih mjesta ljestvice Bandcampa.
No Music for Genocide okuplja i izvođače poput MJ Lendermana, Amyl and the Sniffers, Rine Sawayame, Jockstrapa, John Glacier, Yaeji i Faye Webster. U izjavi na Instagramu Massive Attack dodatno su pojasnili svoju odluku, povezujući je s tradicijom kulturnog bojkota južnoafričkog apartheida i izraelskim zločinima u Gazi:
'Godine 1991. kuga aparthejda pala je u Južnoj Africi, i to zahvaljujući bojkotima, prosvjedima i povlačenju rada umjetnika, glazbenika i glumaca. Suučesništvo s tom državom bilo je neprihvatljivo. Godine 2025. isto se sada odnosi na genocidnu državu Izrael.'
Massive Attack već su ranije osnovali sindikat umjetnika koji javno podupiru palestinski narod, zajedno s Brianom Enom, Kneecapom i Fontaines D.C., ne bi li zaštitili glazbenike od pritisaka i prijetnji 'cenzurom ili otkazivanjem karijere'.
'Ova kolektivna akcija nudi solidarnost umjetnicima koji iz dana u dan svjedoče genocidu na ekranima, ali se boje progovoriti zbog cenzure u industriji ili agresivnih pravnih prijetnji organiziranih skupina. Intencija je jasna: ušutkati ih', naveli su iz Massive Attacka.