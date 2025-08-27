Nakon najave poskupljenja Spotify uvodi pomalo neočekivanu opciju

Kako bi se razgovor pokrenuo, potrebno je poslati zahtjev, a primatelj ga mora odobriti. Ako netko pošalje Spotify link preko druge aplikacije, možete ga otvoriti, prihvatiti zahtjev i nastaviti razgovor. Alternativno, moguće je poslati pozivnicu putem kontakata.

Na početku će biti moguće samo 'jedan-na-jedan' razgovore , i to s osobama s kojima ste već dijelili sadržaj, primjerice ako imate zajedničku playlistu. Isto vrijedi i za članove Family ili Duo pretplate.

Dosad su korisnici najčešće slali Spotify poveznice putem Instagrama, WhatsAppa, Messengera ili Snapchata. Nova funkcija omogućava da se razgovori odvijaju unutar aplikacije , a pritom se čuva povijest dijeljenih sadržaja kako ne bi trebalo ponovno tražiti pjesme.

Sigurnost i privatnost

Poruke će biti šifrirane u prijenosu i mirovanju, ali ne i end-to-end enkripcijom. Spotify navodi da aktivno nadzire sadržaj poruka kako bi spriječio kršenje pravila te omogućuje korisnicima da prijave sumnjive ili neprimjerene poruke.

Korisnici mogu razgovore pronaći klikom na svoju profilnu sliku – poruke se prikazuju u posebnom izborniku na lijevoj strani. Na pojedine poruke moguće je reagirati i emojijem.

Opcija se prvo uvodi korisnicima starijima od 16 godina u odabranim zemljama Latinske i Južne Amerike, i to samo na mobilnim uređajima. U narednim tjednima značajka će stići i na tržišta SAD-a, Kanade, Brazila, EU-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Australije i Novog Zelanda, a bit će dostupna i besplatnim i premium korisnicima.

Više društvenih opcija i više kritika

Spotify posljednjih godina postupno postaje društvena mreža; uvedeni su komentari na podcaste, redizajnirani feed s naglaskom na video sadržaje, a čelni ljudi kompanije najavljuju još interaktivnosti.

Ipak, mnogi korisnici na društvenim mrežama kritiziraju da je aplikacija postala prenatrpana funkcijama i time manje pregledna. Za one koji ipak ne žele koristiti novu opciju, postoji i rješenje - u postavkama aplikacije pod Privacy and social moguće je u potpunosti isključiti poruke.

Povećanje cijena

Podsjetimo, Spotify je najavio i kako će cijena usluge od 1. rujna porasti na 11,99 eura (s 10,99 eura) na tržištima koja uključuju južnu Aziju, Bliski istok, Afriku, Europu, Latinsku Ameriku i azijsko-pacifičku regiju, dakle - i Hrvatsku.

Spotify će povećati cijene jer ulaže u nove značajke i cilja milijardu korisnika, rekao je za Financial Times supredsjednik i glavni poslovni direktor te tvrtke Alex Norstrom. Povećanja će biti popraćena planiranim novim uslugama i značajkama.