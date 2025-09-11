Spotify napokon uvodi bolju kvalitetu zvuka, evo kome će značajka biti dostupna

Spotify Lossless je značajka koju kompanija najavljuje već predugo, no čekanju je, izgleda, stigao kraj
Još 2021. godine Spotify je najavio dolazak Hi-Fi opcije, obećavši audiofilima glazbu u visokoj rezoluciji, no ta se najava nikada nije ostvarila. Umjesto toga, korisnici su dobili niz drugih značajki, dok je 'Hi-Fi' ostao tek prazno obećanje. No sada je tvrtka službeno predstavila Spotify Lossless, novu opciju za strujanje glazbe u znatno višoj kvaliteti zvuka.
'Bilo da otkrivate novi album ili se vraćate starim favoritima, lossless donosi najvišu kvalitetu zvuka na Spotifyju', poručili su iz tvrtke. Konkretno, lossless streaming donosi 24-bit/44,1 kHz FLAC datoteke. To nije najviša dostupna razina u industriji, ali je značajan iskorak u odnosu na dosadašnji lossy format.
Za usporedbu, Apple Music nudi raspon od CD kvalitete (16-bit/44,1 kHz) pa sve do 24-bit/192 kHz, koristeći vlastiti ALAC kodek. Amazon Music Unlimited ide korak dalje s Ultra HD zapisima do 24-bit/192 kHz te gotovo deset puta većim bitrateom od klasičnog streaminga. Razlika se očituje u bogatijem zvuku, većoj dubini i boljoj akustičnoj definiciji.
Tko može koristiti Spotify Lossless i kako ga uključiti?
Nova opcija bit će dostupna svim Premium pretplatnicima, i to na mobilnim uređajima, računalima, tabletima te hardveru koji podržava Spotify Connect (Sony, Bose, Samsung, Sennheiser). Podrška za Amazon i Sonos uređaje najavljena je za idući mjesec.
Lossless se postupno uvodi u više od 50 tržišta. Korisnici u SAD-u, Australiji, Austriji, Češkoj, Danskoj, Njemačkoj, Japanu, Nizozemskoj, Novom Zelandu, Portugalu, Švedskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu već primaju obavijesti i mogu ga aktivirati u aplikaciji.
Lossless se mora ručno uključiti na svakom uređaju, a aktivacija će se vidjeti kroz oznaku 'Lossless' na ekranu za reprodukciju. Ipak, najbolji doživljaj postiže se žičanim slušalicama ili zvučnicima uz stabilnu Wi-Fi vezu. Bluetooth, nažalost, nema dovoljno širine pojasa da prenese zvuk u najvišoj rezoluciji, piše Digital Trends.