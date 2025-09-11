Spotify napokon uvodi bolju kvalitetu zvuka, evo kome će značajka biti dostupna

Još 2021. godine Spotify je najavio dolazak Hi-Fi opcije, obećavši audiofilima glazbu u visokoj rezoluciji, no ta se najava nikada nije ostvarila. Umjesto toga, korisnici su dobili niz drugih značajki, dok je 'Hi-Fi' ostao tek prazno obećanje. No sada je tvrtka službeno predstavila Spotify Lossless, novu opciju za strujanje glazbe u znatno višoj kvaliteti zvuka.

'Bilo da otkrivate novi album ili se vraćate starim favoritima, lossless donosi najvišu kvalitetu zvuka na Spotifyju', poručili su iz tvrtke. Konkretno, lossless streaming donosi 24-bit/44,1 kHz FLAC datoteke. To nije najviša dostupna razina u industriji, ali je značajan iskorak u odnosu na dosadašnji lossy format.

Za usporedbu, Apple Music nudi raspon od CD kvalitete (16-bit/44,1 kHz) pa sve do 24-bit/192 kHz, koristeći vlastiti ALAC kodek. Amazon Music Unlimited ide korak dalje s Ultra HD zapisima do 24-bit/192 kHz te gotovo deset puta većim bitrateom od klasičnog streaminga. Razlika se očituje u bogatijem zvuku, većoj dubini i boljoj akustičnoj definiciji.