BOLJE IKAD NEGO NIKAD

Spotify napokon uvodi bolju kvalitetu zvuka, evo kome će značajka biti dostupna

Damir Rukavina

11.09.2025 u 12:34

Spotify
Spotify Izvor: Profimedia / Autor: Tutatama / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Spotify Lossless je značajka koju kompanija najavljuje već predugo, no čekanju je, izgleda, stigao kraj

Još 2021. godine Spotify je najavio dolazak Hi-Fi opcije, obećavši audiofilima glazbu u visokoj rezoluciji, no ta se najava nikada nije ostvarila. Umjesto toga, korisnici su dobili niz drugih značajki, dok je 'Hi-Fi' ostao tek prazno obećanje. No sada je tvrtka službeno predstavila Spotify Lossless, novu opciju za strujanje glazbe u znatno višoj kvaliteti zvuka.

'Bilo da otkrivate novi album ili se vraćate starim favoritima, lossless donosi najvišu kvalitetu zvuka na Spotifyju', poručili su iz tvrtke. Konkretno, lossless streaming donosi 24-bit/44,1 kHz FLAC datoteke. To nije najviša dostupna razina u industriji, ali je značajan iskorak u odnosu na dosadašnji lossy format.

Za usporedbu, Apple Music nudi raspon od CD kvalitete (16-bit/44,1 kHz) pa sve do 24-bit/192 kHz, koristeći vlastiti ALAC kodek. Amazon Music Unlimited ide korak dalje s Ultra HD zapisima do 24-bit/192 kHz te gotovo deset puta većim bitrateom od klasičnog streaminga. Razlika se očituje u bogatijem zvuku, većoj dubini i boljoj akustičnoj definiciji.

vezane vijesti

Tko može koristiti Spotify Lossless i kako ga uključiti?

Nova opcija bit će dostupna svim Premium pretplatnicima, i to na mobilnim uređajima, računalima, tabletima te hardveru koji podržava Spotify Connect (Sony, Bose, Samsung, Sennheiser). Podrška za Amazon i Sonos uređaje najavljena je za idući mjesec.

Lossless se postupno uvodi u više od 50 tržišta. Korisnici u SAD-u, Australiji, Austriji, Češkoj, Danskoj, Njemačkoj, Japanu, Nizozemskoj, Novom Zelandu, Portugalu, Švedskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu već primaju obavijesti i mogu ga aktivirati u aplikaciji.

Lossless se mora ručno uključiti na svakom uređaju, a aktivacija će se vidjeti kroz oznaku 'Lossless' na ekranu za reprodukciju. Ipak, najbolji doživljaj postiže se žičanim slušalicama ili zvučnicima uz stabilnu Wi-Fi vezu. Bluetooth, nažalost, nema dovoljno širine pojasa da prenese zvuk u najvišoj rezoluciji, piše Digital Trends.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
POTPLAĆENI I UMORNI

POTPLAĆENI I UMORNI

Tko stoji iza pametnih algoritama: 'Ocjenjivači' otkrili kako zapravo izgleda treniranje AI-a
'PREMAŠILA OČEKIVANJA'

'PREMAŠILA OČEKIVANJA'

Finske škole otkrile kako je zabrana mobitela utjecala na djecu
TEHNO PREGLED

TEHNO PREGLED

Potencijalni adut u AI utrci ostao u europskim rukama, no na površinu su isplivale slabosti Europe

najpopularnije

Još vijesti