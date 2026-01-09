RANIJE OD PLANIRANOG

NASA prelomila, posada ISS-a vraća se na Zemlju: 'Ovo je prva takva evakuacija u povijesti'

L. Š. / Hina

09.01.2026 u 05:21

ISS
ISS Izvor: Wikipedia / Autor: NASA
NASA je u četvrtak objavila da će se četiri člana posade Međunarodne svemirske postaje (ISS) vratiti na Zemlju ranije nego što je planirano zbog zdravstvenog problema astronauta, što je prva takva evakuacija u povijesti orbitalnog laboratorija

Dužnosnici američke svemirske agencije nisu dali detalje o prirodi problema, ali su izjavili da se astronaut, čije ime nije navedeno, dobro osjeća. 'Stalni rizik' i 'neizvjesnost u vezi s dijagnozom' potaknuli su odluku o ranom povratku posade, objasnio je glavni zdravstveni i medicinski službenik NASA-e James Polk, naglašavajući da se ne radi o hitnoj evakuaciji.

Četveročlana posada misije Crew-11, uključujući jednog Rusa, vratit će se u nadolazećim danima, rekli su dužnosnici. Ovo je 'prvi put da smo proveli kontroliranu medicinsku evakuaciju sa stanice', rekao je visoki dužnosnik NASA-e Amit Kshatriya.

Crew-11
Crew-11 Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Američki astronauti Zena Cardman i Mike Fincke, japanska astronautkinja Kimiya Yui i ruski kozmonaut Roscosmosa Oleg Platonov stigli su na ISS u kolovozu i trebali su tamo ostati otprilike šest mjeseci. Tijekom svoje misije, imali su zadatak simulirati scenarije slijetanja na Mjesec kao dio programa Artemis, inicijative koju predvode SAD za povratak na Mjesec.

Međunarodna svemirska postaja (ISS), leteći laboratorij za istraživanje mikrogravitacije, izgrađena je 1998. i kontinuirano naseljena od 2000. godine, služi kao ključni poligon za istraživanje svemira, posebno u pogledu potencijalnih misija na Mars.

