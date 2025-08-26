NAJAVILI - OSTVARILI

Spotify poskupljuje u Hrvatskoj. Najavili su i nove usluge

Miroslav Wranka

26.08.2025 u 11:43

Alex Norström (Spotify)
Alex Norström (Spotify) Izvor: Profimedia / Autor: Bryan Bedder / Getty images / Profimedia
Povećanje cijena odnosi se i na regiju u kojoj je Hrvatska. Bit će popraćeno planiranim novim uslugama i značajkama

Spotify će povećati cijene jer ulaže u nove značajke i cilja milijardu korisnika, rekao je za Financial Times supredsjednik i glavni poslovni direktor te tvrtke Alex Norstrom. Povećanja će biti popraćena planiranim novim uslugama i značajkama.

Švedska tvrtka najavila je povećanje cijena ranije u kolovozu, rekavši kako će od početka rujna povećati mjesečnu cijenu premium individualne pretplate na nekim tržištima jer želi poboljšati profitne marže.

Tada su najavili kako će cijena porasti na 11,99 eura (s 10,99 eura) na tržištima koja uključuju južnu Aziju, Bliski istok, Afriku, Europu, Latinsku Ameriku i azijsko-pacifičku regiju.

Povećanje cijena u kombinaciji s naporima za smanjenje troškova lani je pomoglo Spotifyju u ostvarenju prve dobiti na godišnjoj razini.

