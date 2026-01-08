serie a

Neviđena utakmica na San Siru: Modrić i Milan protiv autsajdera izjednačili u 93., gosti promašili penal u 99. minuti

S.Č.

08.01.2026 u 22:49

Luka Modrić
Luka Modrić Izvor: Profimedia / Autor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia
Milan je kiksao na San Siru u 19. kolu Serie A.

Milan je još jednom posrnuo u borbi za titulu u dvoboju s momčadi koja je na dnu ljestvice. Slabašna Genoa je na San Siru izvukla remi 1:1. Milan može biti i sretan jer je do boda stigao tek u 93. minuti golom Rafaela Leaa. Gosti su promašili i penal za pobjedu u 99. minuti.

Za pobjedom više mogu žaliti gosti jer su vodili 1:0 golom Colomba (28) sve do sudačke nadoknade kada je Rafael Leao (90+2) poravnao na 1:1 nakon kornera kojega je izveo Modrić.

Ipak, niti tu nije bio kraj uzbuđenjima jer je Genoa dobila kazneni udarac u šestoj minuti nadoknade, ali je nakon dužeg naguravanja Stanciu u devetoj minuti dodatka pucao preko vrata.

Zanimljivo, ovim rezultatom dogodilo se da niti jedna domaća momčad nije slavila u 19. kolu Serie A.

Drugi Milan sada ima 39 bodova, tri manje od vodećeg Intera, a jedan više od trećeg Napolija, dok je Genoa 17. sa 16 bodova, tri više od Verone i Fiorentine koje se nalaze u zoni ispadanja.

