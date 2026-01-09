Oporavak industrije videoigara: Globalni prihodi mogli bi doseći 350 milijardi dolara

Novo istraživanje, u kojem je sudjelovalo 3000 gejmera, pokazuje kako njih 55 posto u posljednjih šest mjeseci provodi više vremena igrajući videoigre. Također, sve više odraslih igra i u kasnijim godinama života, više od 40 posto baby boomera i 50 posto generacije x izjavljuje kako igra videoigre pet ili više sati tjedno.

Mnogi od njih odgajaju i nove generacije gejmera, oko 44 posto ih kaže da su njihova djeca počela igrati videoigre s oko pet godina. No, mnogi naglašavaju kako osjećaju ekonomski pritisak, pa zbog toga 49 posto njih čeka popuste prije kupovine, a 31 posto iznosi kako će neće kupiti proizvod ako se cijene povećaju.

Ovo su samo neki od otkrića novog izvještaja Boston Consulting Groupa (BCG), naziva Izvještaj videoigara 2026.: Sukob platformi i kako će on potaknuti sljedeće doba rasta. Izvještaj proučava četiri trenda koja će u sljedećim godinama oblikovati industriju: GenAI, uspon korisničkog sadržaja (UGC), uspon cloud gaminga i otvaranje trgovina aplikacijama.

'Industrija videoigara okreće novi list, a vrlo smo optimistični oko onoga što slijedi', rekao je Giorgo Paizanis, partner BCG-a i koautor izvještaja. 'Rast je sve veći, a postpandemijski pad blijedi. Iako su nedavni porasti prihoda rezultat povećanja cijena, gejmeri su i dalje strastveni oko videoigara, a slobodno vrijeme koje provode igrajući to i potvrđuju. Roditelji koji su odrasli igrajući videoigre i dalje ih igraju, a mnogi svoju djecu uvode u taj svijet oko dobi od pet godina. Kako je dostupnost sve više dostupna na raznim ekranima i platformama, to ljudima daje mogućnost igranja u više prilika tijekom dana.'