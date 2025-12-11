Spotify testira novu AI značajku. Pomoći će korisnicima u stvaranju 'još boljih' playlista

U trenu kad imamo osjećaj da nam sve digitalne usluge na neki način pokušavaju nametnuti umjetnu inteligenciju, stižu vijesti iz Spotifya . Kompanija je, naime, počela beta testiranje nove značajke koja omogućuje promptanje posebnih listi pjesama. Ideja je napisati točno što očekujete od liste, a Spotify će pokušati to interpretirati u razumnu zbirku koja, kao i svaki put dosad, zabija još jedan čavao u lijes spontanih glazbenih otkrića.

Prompted Playlist, zasad dostupan samo premium korisnicima na Novom Zelandu, koristi cjelokupnu povijest slušanja - od prvog dana korištenja platforme. Korisnik može zadati vrlo specifičan opis, primjerice ako želi glazbu njegovih omiljenih izvođača iz posljednjih pet godina, uz dodatni uvjet da se uključe pjesme koje još nije slušao. Time se pokušava spojiti poznato i novo u jednoj personaliziranoj listi.

Playlista će se moći automatski osvježavati dnevno ili tjedno, a po toj će značajni biti slična postojećim listama poput Discover Weekly ili Release Radar. Za one koji neće znati kako formulirati zahtjev, ponuđeni su i unaprijed napisani prijedlozi, piše Gizmodo.

Spotify tvrdi da Prompted Playlist omogućuje korisnicima da 'opisuju točno što žele slušati' i određuju pravila za personalizirane liste. No iskustvo s dosadašnjim algoritmima pokazuje da se preporuke ponekad mogu pokazati neujednačenima, bez obzira na to koliko detaljan bio korisnikov glazbeni profil.