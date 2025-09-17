Spotify ukida jedno od najiritantnijih ograničenja za besplatne korisnike

Istodobno s uvođenjem 'lossless' zvuka za pretplatnike (nova opcija za streaming glazbe u znatno višoj kvaliteti zvuka), streaming servis objavio je da svi korisnici, bez obzira na pretplatu, sada mogu pretraživati, puštati i dijeliti bilo koju pjesmu, bez nadogradnje na Premium.

Ta promjena uvodi se globalno i uklanja jedno od iritantnijih ograničenja dosadašnjeg besplatnog načina korištenja, koji je bio ograničen na nasumičnu reprodukciju. Umjesto da se odmah pokrene pjesma koju je korisnik odabrao u albumu ili playlisti, Spotify je ranije automatski puštao glazbu u slučajnom redoslijedu, što je prisiljavalo korisnike da preskaču do šest pjesama na sat kako bi došli do željene.