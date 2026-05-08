Spotify uvodi opciju koja pomalo zvuči kao znanstvena fantastika

Spotify nastavlja s agresivnim uranjanjem u umjetnu inteligenciju. Nova funkcija u pripremi dio je šire strategije kojom se kompanija povezuje s AI alatima poput ChatGPTa , Claudea i različitih agenata za automatizaciju zadataka.

AI pretvara bilješke i rasporede u podcast

Sustav funkcionira relativno jednostavno. Korisnik AI agentu može dati zadatak poput sažimanja dnevnog rasporeda, putovanja, bilješki s predavanja ili istraživanja određene teme, a alat zatim od toga generira kratki audio podcast. Nastala epizoda automatski se sprema u Spotify biblioteku i može se slušati poput bilo kojeg drugog podcasta tijekom vožnje, treninga ili putovanja.

Spotify opisuje funkciju kao način da se informacije 'konzumiraju kroz razgovor', umjesto čitanja gomile bilješki i obavijesti.

Fokus na AI agente

Nova opcija trenutno je dostupna korisnicima desktop AI agenata poput OpenClawa, Claude Codea i OpenAI Codexa. Za korištenje je potrebno instalirati alat putem GitHuba i povezati Spotify račun kroz preglednik. Nakon toga korisnik može jednostavno napisati naredbu poput: 'Pretvori moj dnevni raspored i najvažnije mailove u petominutni jutarnji podcast.'

Spotify zatim generira audio epizodu koja se pojavljuje u vašoj kolekciji sadržaja.

Podcast kao osobni briefing

Kompanija je objavila i niz primjera kako zamišlja korištenje nove funkcije. Među njima su dnevni AI briefing sa sastancima, hitnim mailovima i važnim vijestima, audio vodič za nadolazeće putovanje s preporukama restorana i muzeja, te edukativni podcast o povijesti Svjetskog prvenstva u nogometu.

Ideja je pretvoriti AI asistente u alat koji ne samo da organizira informacije, nego ih i prezentira u formatu koji korisnici mogu pasivno slušati. Uz novu opciju za podcaste, Spotify je proširio i mogućnosti svojeg AI DJ sustava, koji sada podržava glasovne zahtjeve na još četiri jezika uz engleski i španjolski.

Kompanija posljednjih mjeseci sve snažnije ulaže u AI funkcionalnosti, pokušavajući se pozicionirati kao platforma koja objedinjuje glazbu, podcaste i personalizirani sadržaj generiran uz pomoć umjetne inteligencije, piše Digital Trends.