Instagram danas ostaje bez važne sigurnosne značajke, evo što to znači za vas

Meta je globalno ugasila mogućnost enkripcije na obja kraja, odnosno end-to-end enkripcije ( E2EE ), za privatne poruke na Instagramu, čime je napravila veliki zaokret u odnosu na raniju strategiju prema privatnosti korisnika. Odluka znači da Instagram više neće nuditi najvišu razinu zaštite privatnih poruka, a kompanija će sada moći pristupati sadržaju direktnih poruka, uključujući fotografije, videozapise i glasovne poruke.

Potpuni zaokret nakon višegodišnjih obećanja

Meta je još 2019. najavila kako je 'budućnost privatna', uz plan da E2EE postane standard na svim njezinim komunikacijskim platformama. Tehnologija je kasnije uvedena na Facebook Messenger, dok je na Instagramu bila dostupna kao opcionalna funkcija uz planove da postane zadana postavka.

No nakon sedam godina razvoja, kompanija je odustala od šire implementacije. Promjena nije službeno predstavljena velikom objavom, već je tiho unesena u uvjete korištenja aplikacije tijekom ožujka. U obavijesti korisnicima navedeno je da 'poruke enkriptirane na obje strane neće više biti pordžane na Instagramu nakon 8. svibnja 2026.'

Što zapravo znači ukidanje E2EE-a

End-to-end enkripcija smatra se najsigurnijim oblikom online komunikacije jer sadržaj mogu vidjeti isključivo pošiljatelj i primatelj. Bez nje, pružatelj usluge tehnički može pristupiti porukama ako je to potrebno.

Takav model koristi većina standardnih internetskih servisa, uključujući elektroničku poštu poput Gmaila.

Podijeljene reakcije

Odluku su pozdravile organizacije za zaštitu djece, uključujući NSPCC, koje godinama upozoravaju da snažna enkripcija može otežati otkrivanje zlostavljanja i online groominga. Predstavnica organizacije Rani Govender izjavila je da E2EE 'može omogućiti počiniteljima da izbjegnu otkrivanje i sakriju zlostavljanje djece'.

S druge strane, organizacije za zaštitu privatnosti smatraju da je riječ o ozbiljnom koraku unatrag. Big Brother Watch upozorava da je enkripcija ključna za sigurnost privatnih podataka korisnika, uključujući djecu.

Pitanje privatnosti i umjetne inteligencije

Neki analitičari smatraju da odluka nije povezana samo sa sigurnosnim pitanjima. Victoria Baines, stručnjakinja za kibernetičku sigurnost, navodi da platforme poput Mete sve više ovise o podacima korisnika za ciljano oglašavanje i razvoj AI modela. 'Poruke i komunikacija korisnika mogu biti iznimno vrijedni podaci za treniranje umjetne inteligencije', rekla je.

Meta je ranije tvrdila da se privatne poruke na Instagramu ne koriste za treniranje AI sustava, no kompanija nije detaljnije komentirala novu odluku. Ni šef Instagrama Adam Mosseri nije želio javno govoriti o promjeni politike.

Širi trend ili iznimka?

Do sada je širenje end-to-end enkripcije bilo dominantan trend među komunikacijskim platformama. Signal, WhatsApp, iMessage i Google Messages koriste E2EE kao zadanu opciju. Telegram nudi enkripciju opcionalno, dok X ima vlastiti sustav zaštite poruka koji kritičari smatraju nedovoljno sigurnim.

Istodobno, TikTok je nedavno poručio da ne planira uvesti E2EE za privatne poruke, što neki stručnjaci vide kao znak mogućeg usporavanja širenja snažne enkripcije na društvenim mrežama. Ako se taj trend nastavi, potpuna enkripcija mogla bi ostati prvenstveno obilježje specijaliziranih aplikacija za dopisivanje, a ne velikih društvenih platformi, zaključuje BBC.