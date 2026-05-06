Ove sirovine zbog rata postale skuplje od zlata: Slijedi li povijesni skok cijena

Rat s Iranom mogao bi uskoro pogoditi i džepove potrošača koji kupuju pametne telefone, prijenosna računala, kućanske uređaje i drugu elektroniku. Analitičari upozoravaju da poremećaji u opskrbnom lancu već podižu troškove proizvodnje tehnološke opreme, a posljedice bi se idućih mjeseci mogle preliti na maloprodajne cijene

U središtu problema nalaze se tiskane pločice, odnosno komponente PCB-ja (printed circuit boards), ključni dijelovi gotovo svakog elektroničkog uređaja. One povezuju i koordiniraju rad svih elektroničkih komponenti, zbog čega ih se često opisuje kao 'živčani sustav' modernih uređaja – od mobitela i računala do automobila i AI servera. Prema podacima Goldman Sachsa, cijene tih komponenti samo su u travnju porasle i do 40 posto. Poskupjeli su i drugi važni materijali, poput bakrene folije koja se koristi u proizvodnji PCB-ja, čija je cijena ove godine porasla oko 30 posto, piše Fox News.

Analitičari navode da je jedan od glavnih uzroka toga iranski napad na petrokemijski kompleks Džubail u Saudijskoj Arabiji početkom travnja, što je privremeno zaustavilo proizvodnju ključne smole korištene u proizvodnji tiskanih pločica, ali i poremetilo globalnu opskrbu. Situaciju otežavaju i problemi u pomorskom prometu kroz Perzijski zaljev, zbog čega kasne isporuke sirovina i kemikalija potrebnih za proizvodnju elektroničkih komponenti. Proizvođači pokušavaju osigurati dovoljne količine materijala, ali rokovi isporuke za pojedine kemikalije produljili su se s nekoliko na čak 15 tjedana, tvrde izvori iz industrije. 'Ne poskupljuju samo tiskane pločice. Rastu i cijene memorije, podatkovne pohrane i proizvodnje čipova, što povećava ukupne troškove uređaja', rekao je Ben Bajarin iz konzultantske kuće Creative Strategies. Kompanije zasad pokušavaju dio troškova apsorbirati dugoročnim ugovorima i smanjenjem marži, no stručnjaci upozoravaju da to neće moći unedogled trajati. 'Prosječni kupac u trgovinama poput Best Buya ili na Amazonu neće osjetiti poskupljenja preko noći, ali očekujemo da će se ona početi pojavljivati sljedećih nekoliko mjeseci', rekao je Galen Zeng, analitičar opskrbnih lanaca u IDC-ju. Dan Ives iz Wedbush Securitiesa smatra da bi rast cijena mogao postati vidljiv već tijekom ljeta i jeseni, upravo u razdoblju pojačane kupnje elektronike zbog početka školske godine i blagdanske sezone.