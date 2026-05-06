Ove sirovine zbog rata postale skuplje od zlata: Slijedi li povijesni skok cijena

Rat s Iranom mogao bi uskoro pogoditi i džepove potrošača koji kupuju pametne telefone, prijenosna računala, kućanske uređaje i drugu elektroniku. Analitičari upozoravaju da poremećaji u opskrbnom lancu već podižu troškove proizvodnje tehnološke opreme, a posljedice bi se idućih mjeseci mogle preliti na maloprodajne cijene
U središtu problema nalaze se tiskane pločice, odnosno komponente PCB-ja (printed circuit boards), ključni dijelovi gotovo svakog elektroničkog uređaja. One povezuju i koordiniraju rad svih elektroničkih komponenti, zbog čega ih se često opisuje kao 'živčani sustav' modernih uređaja – od mobitela i računala do automobila i AI servera.
Prema podacima Goldman Sachsa, cijene tih komponenti samo su u travnju porasle i do 40 posto. Poskupjeli su i drugi važni materijali, poput bakrene folije koja se koristi u proizvodnji PCB-ja, čija je cijena ove godine porasla oko 30 posto, piše Fox News.
Analitičari navode da je jedan od glavnih uzroka toga iranski napad na petrokemijski kompleks Džubail u Saudijskoj Arabiji početkom travnja, što je privremeno zaustavilo proizvodnju ključne smole korištene u proizvodnji tiskanih pločica, ali i poremetilo globalnu opskrbu.
Situaciju otežavaju i problemi u pomorskom prometu kroz Perzijski zaljev, zbog čega kasne isporuke sirovina i kemikalija potrebnih za proizvodnju elektroničkih komponenti. Proizvođači pokušavaju osigurati dovoljne količine materijala, ali rokovi isporuke za pojedine kemikalije produljili su se s nekoliko na čak 15 tjedana, tvrde izvori iz industrije.
'Ne poskupljuju samo tiskane pločice. Rastu i cijene memorije, podatkovne pohrane i proizvodnje čipova, što povećava ukupne troškove uređaja', rekao je Ben Bajarin iz konzultantske kuće Creative Strategies. Kompanije zasad pokušavaju dio troškova apsorbirati dugoročnim ugovorima i smanjenjem marži, no stručnjaci upozoravaju da to neće moći unedogled trajati.
'Prosječni kupac u trgovinama poput Best Buya ili na Amazonu neće osjetiti poskupljenja preko noći, ali očekujemo da će se ona početi pojavljivati sljedećih nekoliko mjeseci', rekao je Galen Zeng, analitičar opskrbnih lanaca u IDC-ju. Dan Ives iz Wedbush Securitiesa smatra da bi rast cijena mogao postati vidljiv već tijekom ljeta i jeseni, upravo u razdoblju pojačane kupnje elektronike zbog početka školske godine i blagdanske sezone.
Dio troškova prebacit će se na krajnje kupce
Podaci američkog Instituta za upravljanje nabavom pokazuju da kompanije dio povećanih troškova gotovo uvijek na kraju prebace na krajnje kupce, čak i kada pokušavaju same amortizirati taj udar.
Dio analitičara upozorava da ovo možda nije kratkoročni problem, već početak dugotrajnijeg rasta cijena u tehnološkoj industriji. 'Ovo nije privremeni skok cijena. Riječ je o višegodišnjem trendu potaknutom ogromnom potražnjom za AI infrastrukturom', rekao je Zeng.
Naime razvoj umjetne inteligencije povećava pritisak na opskrbne lance jer se proizvođači AI servera i podatkovnih centara natječu za iste komponente koje koriste proizvođači potrošačke elektronike. Potražnja za komponentama snažno je rasla i prije eskalacije sukoba na Bliskom istoku upravo zbog širenja AI infrastrukture, a novi poremećaji samo pogoršavaju stanje.
Osim viših cijena, potrošači bi se mogli suočiti s manjom dostupnošću pojedinih uređaja. 'Kako se zalihe preusmjeravaju AI sustavima i računalstvu visokih performansi, proizvođači potrošačke elektronike sudjeluju u sve težoj borbi za ograničene količine komponenti', upozorio je Zeng.
To bi moglo dovesti do kašnjenja isporuka i češćih situacija u kojima pojedini proizvodi neće biti dostupni na tržištu, osobito ako se problemi u opskrbi nastave tijekom jeseni. Analitičari pritom upozoravaju da poremećaji u globalnim opskrbnim lancima rijetko potpuno nestanu bez posljedica za kupce. A kako potražnja za elektronikom i AI infrastrukturom nastavlja rasti, brz oporavak tržišta zasad se ne nazire.