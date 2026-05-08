AI preuzima operativu, ljudi kreativni dio: Productive 5.0 uvodi AI agente

U sektoru stručnih usluga AI alati upotrebljavaju se svakodnevno, otkriva istraživanje koje je među svojim korisnicima proveo Productive. Međutim, čak 76 posto profesionalaca koristi te alate za pisanje i uređivanje sadržaja, a svega njih 29 posto za planiranje i organizaciju posla.

Productive 5.0 uvodi AI agente: softverske asistente koji zadatke ne samo predlažu, nego ih samostalno izvršavaju i izvještavaju o rezultatima, unutar granica koje korisnik sam definira. 'Nismo htjeli biti samo još jedan alat s AI etiketom', kaže Tomislav Car, osnivač i CEO Productivea. 'Proučavali smo tržište, slušali svoje korisnike i gradili stvari koje imaju smisla za način na koji oni rade.'

Istovremeno, više od dvije trećine ispitanika reklo je da bi operativne zadatke - procjene projekata, evidenciju radnih sati, delegiranje poslova - najradije prepustilo AI-u. Taj značajan nesrazmjer upravo je ono što vodeća hrvatska platforma za upravljanje poslovanjem adresira svojim najnovijim izdanjem.

Što to znači u praksi?

Tvrtke poput agencija i konzaltinga uz klijentski posao svakodnevno obavljaju i mnogo operativnih zadataka. Productive je od početka građen kako bi taj teret olakšao, a verzija 5.0 to podiže na novu razinu.

Primjerice, evidencija radnih sati prije se upisivala ručno, a sada se može popunjavati automatski. Poslovni izvještaji i specifične analize dostupni su u sekundi kroz AI asistenta. AI Notetaker snima i video pozive te odmah po završetku generira sažetke i sljedeće korake. Cijeli sustav također je moguće povezati s alatima koje tim već koristi - kalendarom, mailom, platformama za komunikaciju, kodiranje ili dizajn.

Jasna granica između čovjeka i stroja

Istraživanje koje je proveo Productive donijelo je još jedan zanimljiv nalaz: samo 17 posto korisnika spremno je AI-u prepustiti komunikaciju s klijentima. To potvrđuje da postoji jasna granica između onoga što ljudi doživljavaju kao repetitivni, mehanički posao i onoga što zahtijeva ljudski odnos. Productive 5.0 dizajniran je upravo s time u vidu - AI preuzima operativu, a ljudi se vraćaju kreativnom i strateškom radu.

'Productive 5.0 organizacijama omogućuje da delegiraju posao koji nikada zapravo nisu ni htjeli raditi. Dok alat rješava izvještavanje, pretraživanje, analizu i dodjeljivanje posla, ljudi se mogu baviti onime zbog čega su, pretpostavljam, i ušli u taj biznis: kreativom, strategijom, inovacijama', rekao je Car.

Productive 5.0 postaje dostupan korisnicima 11. svibnja.