Instagram će vas dodatno upozoriti ako je sadržaj generiran AI-em

Oznaka će biti vidljiva na profilu korisnika, ali i uz objave i Reelse u aplikaciji. Uz nju će stajati poruka da je sadržaj generiran ili modificiran umjetnom inteligencijom: 'This profile posts content that was generated or modified with AI.'

Instagram testira novu oznaku koja bi korisnicima trebala jasnije pokazati kada profil redovito objavljuje sadržaj generiran u mjetnom inteligencijom . Nova opcija omogućit će kreatorima da se sami označe kao 'AI creator'.

Pokušaj veće transparentnosti

Prema Meti, cilj nove funkcionalnosti je povećati transparentnost vezanu uz AI sadržaj na platformi. Novopridošla oznaka je, piše Engadget, izravnija od postojećih 'AI info' oznaka jer one trenutno samo sugeriraju da je sadržaj 'možda' generiran ili izmijenjen pomoću AI alata, piše Engadget.

Međutim ključni detalj je da je korištenje oznake potpuno dobrovoljno, što znači da će velik dio AI sadržaja i dalje ostati označen nejasnijim oznakama – ili uopće neće biti označen.

Meta se već suočava s kritikama zbog nedosljednog označavanja AI objava. Njezin odbor za nadzor nedavno je upozorio da kompanija nema pouzdan sustav za prepoznavanje svih AI-em generiranih sadržaja koji prolaze kroz njezine aplikacije.

Prema navodima odbora, postojeće oznake primjenjuju se 'prilično nasumično', a Meta još nije odgovorila na preporuke za poboljšanje sustava detekcije.

Izgradnja povjerenja, ali bez obaveze

One koji objavljuju sadržaj generiran AI-em također se potiče da koriste novu opciju na Instagramu. U obavijesti korisnicima stoji da oznaka 'gradi povjerenje pomažući publici da razumije što gleda'. Ipak, Meta zasad ne planira obavezno označavanje niti sankcioniranje profila koji odbiju koristiti oznaku. Kompanija se odlučila za blaži pristup, unatoč sve većoj količini AI sadržaja na društvenim mrežama.

Kako alati za generiranje slika i videa postaju sofisticiraniji, razlikovanje autentičnog i AI sadržaja postaje sve teže čak i za iskusne korisnike. Upravo zbog toga raste pritisak na platforme poput Instagrama da uvedu jasnije i dosljednije metode označavanja.

Meta zasad testira novu funkcionalnost u ograničenom opsegu, ali nije poznato kada bi mogla postati široko dostupna.