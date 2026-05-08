Digitalni mrak gasi biznis: Više ne pomažu ni VPN-ovi, poruke kasne satima, a gubici su ogromni

'Telegram je praktički sve kada je riječ o komunikaciji s klijentima', rekla je Kukovinec za Reuters . No dodaje kako aplikacija često više ne radi bez VPN-a , a obavijesti kasne ili uopće ne dolaze. Problem nije izoliran slučaj. Prema podacima ruske agencije Interfax, aplikacije za dopisivanje koristi oko 2,9 milijuna malih i srednjih tvrtki te više od 14 milijuna samozaposlenih građana.

Poduzetnica Natalija Kukovinec, vlasnica brenda odjeće i dodataka za pse Wag'n Tails iz Moskva, kaže da je posljednjih mjeseci više puta morala mijenjati komunikacijske alate kako bi ostala u kontaktu s kupcima. Nakon što su ruske vlasti ograničile pristup Instagramu 2022. godine, a potom i WhatsAppu, Telegram joj je ostao glavni prodajni kanal.

Kremlj posljednjih mjeseci pojačava kontrolu interneta, tvrdeći da je to zbog nacionalne sigurnosti. Tijekom ožujka mobilni internet u Moskvi bio je ograničen gotovo tri tjedna, a prekidi se redovito događaju i u drugim dijelovima zemlje. Predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su takve mjere nužne iz sigurnosnih razloga.

No poduzetnici su ljutiti. Moskovski restoran Skrepka imao je ozbiljne probleme tijekom uskrsnih blagdana kada zbog prekida rada Telegrama nisu mogli obrađivati online narudžbe tradicionalnih kolača. 'Telegram nije radio pa su klijenti počeli vikati. To nam je nanijelo reputacijsku štetu', rekla je menadžerica restorana Darija Teterina.

Iako nema službenih procjena ekonomske štete, vrijednost robe i usluga prodanih putem digitalnih platformi u Rusiji prošle je godine dosegnula 11,5 bilijuna rubalja, odnosno oko 154 milijarde dolara, navodi Udruga internetske trgovine.

Probleme se osjeća i na tržištu nekretnina. Anton Belih iz agencije DNA Realty kaže da u centru Moskve poruke često stižu sa satima zakašnjenja. 'Klijenti gube prihode, komunikacija postaje teža i svi na kraju gubimo novac', upozorava.

Ruske vlasti odbacuju kritike da se zemlja vraća sovjetskom modelu kontrole informacija i tvrde da su mjere privremene. Istovremeno promoviraju državnu aplikaciju MAX kao alternativu Telegramu, no mnogi građani i poduzetnici prema njoj su skeptični.

Belih tvrdi da samo dva do tri posto njegovih klijenata koristi MAX, dok Kukovinec kaže da će njezin posao ostati na Telegramu koliko god to bude moguće. 'Postoji rizik da dio kupaca neće htjeti prijeći na platforme koje su trenutno dopuštene. Zato smo odlučili ostati na Telegramu', poručuje.