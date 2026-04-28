Spotify ulazi novi segment: fitness

Premium pretplatnici dobivaju pristup Pelotonovoj kolekciji od više od 1.400 treninga , dok će i premijski korisnici i oni koji ne plaćaju ništa moći pregledavati posebno birane playliste unutar nove kategorije 'fitness'. Većina sadržaja dostupna je na engleskom jeziku , uz ograničene opcije na španjolskom i njemačkom .

Spotify nastavlja širenje izvan glazbe i podcasta, ovaj put ulaskom u svijet fitness aplikacija. Nova funkcionalnost donosi 'vođene treninge' i pristup satovima na zahtjev iz Pelotonove biblioteke.

Kao i kod ostalog sadržaja, Spotify omogućuje prebacivanje između uređaja tijekom korištenja fitness sadržaja. Trening započet na televizoru može se nastaviti kao audio verzija na telefonu ili pametnom zvučniku. Dostupna je i opcija preuzimanja sadržaja za korištenje bez internetske veze.



Logičan potez temeljen na navikama korisnika



Iako ulazak u fitness može djelovati kao zaokret, Spotify tvrdi da gotovo 70 posto njegovih Premium korisnika vježba barem jednom mjesečno. Također navodi da je fitness sadržaj među najčešćim načinima korištenja njihove funkcije za generiranje playlista.



Ovaj potez dio je šire strategije diversifikacije. Spotify već dulje vrijeme pokušava postati 'sve-u-jedan' platforma, uvodeći funkcije poput kupnje fizičkih knjiga i grupnih chatova unutar aplikacije. Fitness sadržaj tako postaje još jedan korak u tom smjeru, piše Engadget.

