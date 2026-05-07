Dok svijet strepi od krize, Musk gradi carstvo vrijedno 55 milijardi dolara: 'Nadmašit će svjetsku proizvodnju!'

Musk je taj projekt predstavio još u ožujku, kada je rekao da bi Terafab trebao proizvoditi više od teravata AI računalne snage godišnje.

Tada je upozorio da svijet ulazi u razdoblje ozbiljne nestašice naprednih čipova potrebnih za razvoj umjetne inteligencije. Iako je pohvalio postojeće proizvođače poput Samsunga i TSMC-a, rekao je da će potrebe njegovih kompanija uskoro premašiti ukupnu globalnu proizvodnju čipova, piše Euronews.

Prema dostupnim dokumentima, Terafab bi gradio u okrugu Grimes u Teksasu, a kompleks bi bio fokusiran na proizvodnju poluvodiča i razvoj naprednih računalnih sustava.