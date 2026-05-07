Dok svijet strepi od krize, Musk gradi carstvo vrijedno 55 milijardi dolara: 'Nadmašit će svjetsku proizvodnju!'

Elon Musk napravio je novi korak prema izgradnji golemog centra za proizvodnju čipova i računalne infrastrukture u Teksasu te je SpaceX službeno predao dokumentaciju za projekt vrijedan 55 milijardi dolara. Nazvan je Terafab i trebao bi postati jedno od ključnih središta Muskove strategije povezivanja umjetne inteligencije, proizvodnje čipova, računalne snage i svemirske infrastrukture
Musk je taj projekt predstavio još u ožujku, kada je rekao da bi Terafab trebao proizvoditi više od teravata AI računalne snage godišnje.
Tada je upozorio da svijet ulazi u razdoblje ozbiljne nestašice naprednih čipova potrebnih za razvoj umjetne inteligencije. Iako je pohvalio postojeće proizvođače poput Samsunga i TSMC-a, rekao je da će potrebe njegovih kompanija uskoro premašiti ukupnu globalnu proizvodnju čipova, piše Euronews.
Prema dostupnim dokumentima, Terafab bi gradio u okrugu Grimes u Teksasu, a kompleks bi bio fokusiran na proizvodnju poluvodiča i razvoj naprednih računalnih sustava.
Lokalne vlasti opisuju ga kao višefazni industrijski kompleks za proizvodnju čipova i računalstvo visokih performansi, a Musku bi omogućio veću kontrolu nad proizvodnjom čipova i računalnom snagom potrebnom za njegove kompanije Teslu, SpaceX i xAI.
Tesli su sve važniji autonomna vožnja i robotika, SpaceX upravlja satelitskom mrežom Starlink i drugim svemirskim sustavima dok xAI razvija velike AI modele koji zahtijevaju goleme količine računalne snage.
Napredni čipovi postali su jedan od najvažnijih resursa globalne tehnološke utrke te je potražnja za njima posljednjih godina eksplodirala jer sustavi umjetne inteligencije ovise o specijaliziranim poluvodičima za treniranje modela, obradu podataka i izvođenje kompleksnih računalnih operacija.
SAD i Europa pak pokušavaju ojačati svoju proizvodnju poluvodiča da bi smanjili ovisnost o opskrbnim lancima koncentriranima u istočnoj Aziji. Terafab bi stoga trebao objediniti više područja koja Musk smatra ključnima za budućnost svojih kompanija: proizvodnju čipova, umjetnu inteligenciju, podatkovne centre i svemirsku infrastrukturu.
Projekt je sada u ranoj fazi razvoja. Lokalne vlasti u Teksasu početkom lipnja trebale bi raspravljati o mogućim poticajima za izgradnju kompleksa, a on još mora proći regulatorna odobrenja, financijske procjene i građevinske procedure.