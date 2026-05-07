Kontroverzni potez njemačke tvrtke digao Europu na noge: 'To je pitanje od bilijun dolara'

DeepL , kompanija sa sjedištem u Kölnu, često se smatra preciznijim i kvalitetnijim prevoditeljem od Google Translatea, osobito za profesionalnu i poslovnu upotrebu. Njegove usluge koriste vlade, sudovi i polovica kompanija s liste Fortune 500, a prošle godine navodno je ostvario prihode veće od 185 milijuna dolara, piše Guardian .

Iako Europa općenito zaostaje za SAD-om i Kinom u široj primjeni umjetne inteligencije , upravo je područje strojnog prevođenja jedno od rijetkih u kojem europske kompanije imaju globalno vodeću poziciju.

Odluka jedne od najuspješnijih europskih AI kompanija zabrinula je dio korisnika i stručnjaka jer strahuju da Europa time jača ovisnost o američkim tehnološkim divovima u trenutku u kojem raste politički i gospodarski pritisak za veću digitalnu suverenost.

Kompanija je prošlog mjeseca predstavila i sustav za glasovno prevođenje u stvarnom vremenu, no neposredno prije toga DeepL je obavijestio korisnike da više neće obrađivati podatke isključivo na vlastitim serverima, nego da ulazi u partnerstvo s AWS-om, cloud divizijom Amazona koja pokreće velik dio globalnog interneta. Taj potez izazvao je nelagodu kod dijela korisnika.

Jörg Weishaupt, direktor portugalske softverske kompanije Malogica Group i dugogodišnji korisnik DeepL-a, rekao je da je zbog toga odlučio otkazati pretplatu. 'Riječ je o povjerljivim dokumentima i želim znati gdje završavaju', rekao je Weishaupt, objašnjavajući da više nije siguran koliko su poslovni ugovori i strateški dokumenti zaštićeni kada prolaze kroz američku cloud infrastrukturu.

Iz DeepL-a tvrde da AWS neće imati pristup sadržaju korisničkih podataka niti će ih koristiti za treniranje Amazonovih AI modela.

'DeepL ostaje obrađivač podataka. AWS pruža samo infrastrukturu potrebnu za globalno širenje usluge', poručila je kompanija, dodajući da su podaci šifrirani tijekom prijenosa i pohrane te da se podaci korisnika koji plaćaju uslugu ne koriste za treniranje AI modela.

Problem nije samo tehničke prirode

No kritičari upozoravaju da problem nije samo tehničke prirode. Weishaupt podsjeća na američki Patriot Act iz 2001. i Cloud Act iz 2018. godine, koji američkim vlastima omogućuju da od cloud kompanija zatraže pristup podacima, čak i kada se oni fizički nalaze izvan SAD-a.

Tu je i prošlogodišnje svjedočenje Microsoftova pravnog direktora pred francuskim parlamentom, kada je priznao da kompanija 'ne može jamčiti' potpunu podatkovnu suverenost europskim korisnicima ako američka administracija zatraži pristup informacijama.

Zbog toga pitanje digitalne suverenosti postaje sve važnija tema u Europi. 'Trenutačno postoji snažan pokret za veću digitalnu neovisnost Europe. Možda ga je potaknula geopolitička situacija, ali taj trend neće nestati', rekao je Weishaupt.

Napeto između SAD-a i Europe

Napetosti između SAD-a i Europe pojačale su se nakon višegodišnjih sukoba oko regulacije velikih tehnoloških kompanija. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen još je lani govorila o potrebi da Europa preuzme kontrolu nad tehnologijama koje će pokretati njezino gospodarstvo.

Kritike DeepL-ove suradnje s AWS-om dolaze i iz same industrije. Marco Trombetti, suosnivač i direktor rimske kompanije Translated, jednog od DeepL-ovih konkurenata, smatra da Europa mora imati svoju digitalnu infrastrukturu. 'Digitalna infrastruktura današnji je ekvivalent cestovne mreže. Ne možemo svaki put plaćati cestarinu američkim kompanijama kada želimo poslovati', rekao je Trombetti.

Dodao je da bi preveliko oslanjanje na američku infrastrukturu dugoročno moglo oslabiti europsku konkurentnost. 'Tvrtke za AI prevođenje uspjele su u Europi upravo zato što djelujemo na višejezičnom tržištu i svakodnevno razumijemo problem koji pokušavamo riješiti', rekao je.

Trombetti upozorava i na novu američku regulativu prema kojoj američke kompanije imaju prioritet pristupa naprednim AI čipovima kada potražnja premaši proizvodne kapacitete. 'Teren će postajati sve neravnopravniji', upozorio je. S druge strane, stručnjaci priznaju da europske kompanije trenutačno teško mogu konkurirati američkim cloud divovima kada je riječ o infrastrukturi.

Leevi Saari sa Sveučilišta u Amsterdamu i Instituta AI Now kaže da je DeepL-u za globalno širenje bio potreban puno veći računalni kapacitet nego što ga Europa trenutačno može lako ponuditi. Izgradnja podatkovnih centara postaje sve skuplja, a AI kompanije trebaju infrastrukturu koja može obrađivati goleme količine podataka uz minimalna kašnjenja.

AWS pritom ima veliku prednost zahvaljujući globalnoj mreži podatkovnih centara i svojim podmorskim optičkim kabelima. 'Gravitacijska sila AI industrije danas je takva da startupove praktički vuče prema SAD-u', rekao je Saari, dodajući: 'Pitanje je kako Europa može stvoriti svoje gravitacijsko središte za umjetnu inteligenciju. To je pitanje vrijedno bilijun eura.'