Coinbase otpušta 700 radnika. Pismo direktora zaposlenicima šokiralo je mnoge u IT svijetu

Također je istaknuo da umjetna inteligencija mijenja način rada u kompaniji. Coinbase je na kraju 2025. godine zapošljavao 4951 osobu, što znači da bi rezovi mogli pogoditi oko 700 zaposlenika.

U utorak je Brian Armstrong na platformi X javno podijelio sadržaj e-maila, za koji je rekao da ga je ranije tog dana poslao zaposlenicima. U objavi je Armstrong naveo da su rezovi usmjereni na to da tvrtka bude 'brža i učinkovitija za sljedeću fazu rasta', osobito u razdobljima nestabilnosti na tržištu kriptovaluta, piše Business Insider .

Time se Coinbase pridružuje drugim tvrtkama, uključujući Snap, Block i Atlassian, koje su ove godine navele umjetnu inteligenciju kao jedan od faktora pri otpuštanjima. Tvrtke navode da sve više mogu poslovati s manjim brojem zaposlenih zahvaljujući povećanju produktivnosti uz pomoć AI-a. Armstrong je rekao da Coinbase eksperimentira 'timovima od jedne osobe' te da 'ruši' organizacijsku strukturu na najviše pet razina ispod funkcija CEO i COO.

Zaposlenici pogođeni otkazima dobit će minimalno 16 tjedana osnovne plaće, uz dodatna dva tjedna za svaku godinu rada, rekao je Armstrong, a dionica Coinbasea porasla je četiri posto u predtrgovanju.

Prijevod pisma Briana Armstronga

'Dragi timu,

Danas sam donio tešku odluku da smanjimo veličinu Coinbasea za približno 14 posto. Želim vam objasniti zašto to radimo sada, što to znači za pogođene zaposlenike i kako nas to pozicionira za budućnost.

Zašto sada

Dvije sile se istovremeno konvergiraju. Moramo djelovati proaktivno kako bismo odgovorili na obje.

Prvo, tržište. Coinbase je dobro kapitaliziran, ima diversificirane izvore prihoda i dobro je pozicioniran da izdrži svaku oluju. Kripto je također na pragu sljedećeg vala prihvaćanja, uz stabilne kriptovalute, tržišta predviđanja, tokenizaciju i drugo. Međutim naše poslovanje i dalje je nestabilno iz kvartala u kvartal. Iako smo se s tom cikličnošću već mnogo puta nosili i iz nje izlazili jači, trenutačno smo u silaznoj fazi tržišta i moramo sada prilagoditi strukturu troškova kako bismo iz ovog razdoblja izašli 'vitkiji', brži i učinkovitiji za sljedeću fazu rasta.

Drugo, umjetna inteligencija mijenja način na koji radimo. Protekle godine gledao sam kako inženjeri uz pomoć AI-a isporučuju za nekoliko dana ono za što je prije timu trebalo nekoliko tjedana. Timovi bez tehničke pozadine sada isporučuju produkcijski kod, a mnogi naši radni procesi se automatiziraju. Tempo onoga što je moguće s malim, fokusiranim timom dramatično se promijenio i svakodnevno se ubrzava.

Sve to dovelo nas je do točke preokreta, ne samo za Coinbase, nego za svaku tvrtku. Najveći rizik sada je ne poduzeti ništa. Prilagođavamo se rano i promišljeno kako bismo izgradili Coinbase kao 'vitku', brzu i AI organizaciju. Moramo se vratiti brzini i fokusu iz naših startup početaka, s umjetnom inteligencijom u središtu.

Što to znači

Kako bismo to postigli, ne smanjujemo samo broj zaposlenih i troškove, već temeljito mijenjamo način rada: ponovno gradimo Coinbase kao 'inteligenciju', s ljudima na rubovima koji je usklađuju. Što to znači u praksi?

Manje slojeva, brže odluke: smanjujemo organizacijsku strukturu na maksimalno pet razina ispod CEO/COO-a. Slojevi usporavaju i stvaraju trošak koordinacije. Budućnost su mali timovi s visokim kontekstom koji se mogu brzo kretati. Voditelji će imati znatno veću odgovornost, s čak 15+ direktnih izvještaja. Manje slojeva također znači 'vitkiju' strukturu troškova koja može funkcionirati kroz sve tržišne cikluse.

Bez 'čistih' menadžera: svaki lider u Coinbaseu mora biti i snažan i aktivan individualni doprinositelj. Menadžeri trebaju biti poput igrača trenera, aktivno uključeni u rad sa svojim timovima.

AI nativni timovi: fokusirat ćemo se na talent koji je spreman za rad s AI-em i može upravljati flotama agenata kako bi se postigao izniman učinak. Također ćemo eksperimentirati manjim timovima, uključujući 'timove od jedne osobe' u kojima su objedinjene uloge inženjera, dizajnera i produkt menadžera.

Ukratko: umjetna inteligencija donosi duboku promjenu u načinu poslovanja kompanija, a mi preoblikujemo Coinbase kako bismo predvodili u ovoj novoj eri. Ovo je novi način rada i moramo koristiti AI u svakom aspektu našeg posla.

Onima koji su pogođeni

Znam da iza ovih odluka stoje stvarni ljudi - talentirani kolege koji su dali veliki doprinos ovoj kompaniji i našoj misiji. Svima koji odlaze: hvala vam. Pomogli ste izgraditi Coinbase u ono što je danas i iskreno sam zahvalan za sve što ste učinili.

Svi pogođeni članovi tima dobit će e-mail na svoju privatnu adresu s dodatnim informacijama i pozivom na razgovor s HRBP-om i višim voditeljem iz njihove organizacije. Pristup sustavima Coinbasea uklonjen je danas. Znam da to djeluje naglo i grubo, ali to je jedina odgovorna odluka s obzirom na našu obvezu zaštite podataka korisnika.

Za pogođene osiguravamo sveobuhvatan paket podrške tijekom tranzicije. Zaposlenici u SAD-u dobit će minimalno 16 tjedana osnovne plaće (uz dodatna dva tjedna za svaku godinu rada), sljedeće stjecanje dionica i šest mjeseci programa COBRA. Zaposlenici s radnom vizom dobit će dodatnu podršku u tranziciji. Zaposlenici izvan SAD-a dobit će sličnu podršku, ovisno o lokalnim uvjetima i uz poštivanje svih zakonskih obaveza.

Coinbase se ponosi visokom koncentracijom talenta. Naši zaposlenici su među najtalentiranijima na svijetu i nemam sumnje da će vaše vještine i iskustvo biti vrlo traženi dok nastavljate dalje.

Kako idemo naprijed

Timu koji ostaje - znam da je ovo težak dan. Opraštamo se od kolega i prijatelja s kojima ste prošli mnogo toga. No evo što želim da znate:

U proteklih 13 godina prošli smo kroz četiri kripto zime, izašli na burzu i izgradili najpouzdaniju platformu u industriji. Dovde smo stigli donošenjem teških odluka i stalnim fokusom na našu misiju. Ni sada neće biti drugačije - dugoročna perspektiva naše kompanije i industrije nije se promijenila. I što je najvažnije, naša misija nikada nije bila važnija za svijet. Povećanje ekonomske slobode zahtijeva novi financijski sustav - i mi ga gradimo.

Coinbase koji će izaći iz ovoga bit će sposobniji nego ikad.

Brian'