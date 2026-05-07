'Zlatna medalja' za prevaru: Kako je sveučilišni profesor stvorio međunarodnu nagradu koja ne postoji

Kao javlja LeMonde , nagradu, 'Zlatnu medalju za filologiju', dodijelilo mu je Međunarodno filološko društvo , stoljetno akademsko društvo povezano sa Sveučilištem za filologiju i obrazovanje u Lewesu, Delaware, u Sjedinjenim Američkim Državama. Dobitnika je odabrao žiri od oko 200 akademika iz cijelog svijeta, a Montaclair prvi francuski laureat od utemeljenja medalje 1967. godine, pridružio se tako popisu eminentnih lingvista, semiotičara i stručnjaka za književnu kritiku poput Morrisa Hallea, Romana Jakobsona i Umberta Eca.

Florent Montaclair našao se u središtu istrage koju je pokrenulo javno tužiteljstvo, nakon što je otkriveno da je nagrada koju je dobio 2016. godine zapravo nepostojeća.

Gotovo nevjerojatno zvuči slučaj iz Besançona u Francuskoj, u kojem je profesor jezikoslovlja lažirao međunarodnu nagradu za filologiju i dodijelio je - samom sebi.

Fiktivnu nagradu, koju je sam pomogao definirati i ostvariti, Montaclair je iskoristio kao polugu za uspostavljanje kredibiliteta, povećavajući svoju vidljivost i učvršćujući položaj u akademskim krugovima. LeMonde navodi kako je Monteclair otišao i korak dalje, kad se kasnije 2016. susreo s poznatim američkim filozofom i lingvistom, Noamom Chomskyjem u Bruxellesu i tamo mu uručio 'počasnu zlatnu medalju' Međunarodnog društva.

U međuvremenu je Montaclair dodatno 'obogatio' svoj životopis tvrdnjom da ima doktorat iz francuske literature i gramatike sa Sveučilišta filologije i obrazovanja u Lewesu, u američkoj saveznoj državi Delaware. No, takvo sveučilište tamo ne postoji.

Kad su kolege sa Sveučilišta Marie & Louis Pasteur u Franche-Comtéu i novinari pokušali provjeriti podrijetlo ove misteriozne nagrade, ostali su iznenađeni onime što su otkrili. Istraga je ubrzo otkrila nedostatak bilo kakve pravne strukture i sredstava povezanih s ovom nagradom koja je predstavljana kao 'Nobelova nagrada za filologiju'.

'Zlatna medalja za filologiju je čista kreacija gospodina Florenta Montaclaira, koji si ju je dodijelio kroz stvaranje fiktivnog društva i sveučilišta koje postoji samo na internetskoj stranici', istaknuo je za medije Paul-Edouard Lallois, tužitelj koji vodi istragu.

Cijeli slučaj možda ne bi bio otkriven, da Montaclair nije proglasio rumunjskog filologa, Eugena Simiona sljedećim dobitnikom nagrade. To je izazvalo veliku pozornost u Rumunjskoj i potaknulo novinare da istraže o čemu se radi. Iako je u Rumunjskoj ova vijest izašla u javnost još 2019. godine, u Francuskoj je prošla nezapaženo.

Istina je izašla na vidjelo tek prošle godine, kad se Montaclair spremao voditi diskusiju o lažnim vijestima, a jedan od kolega prisjetio se glasina iz Rumunjske. Kad je otkriven, Montaclair nije skrivao da je medalja koju je 'dobio' lažna. Čak je istražiteljima rekao da ju je naručio od zlatara za 250 eura.

No, pitanje je je li Montaclair u svemu ovome prekršio zakon.

'To nije prijevara, to je pokušaj da se uspostavi novi sustav prepoznavanja u akademskoj sferi. Pokušaj koji je propao', istaknuo je sam Montaclair. Na tužitelju je sad da utvrdi je li Montaclair zaista prekršio zakon. Za sad mu se na teret stavlja nekoliko kaznenih dijela poput krivotvorenja, korištenja krivotvorenih dokumenata, prijevara i nezakonito prisvajanje vlasništva.

Epilog cijelog slučaja je izbacivanje Montaclaira sa sveučilišta na kojem je radio više od 20 godina, ali i pokretanje postupka procjene činjenica koji bi mogao dovesti do disciplinskih mjera i potpunog uklanjanja s nastavničkog mjesta.

Hoće li se tijekom tog postupka pronaći još kakve 'izmišljotine' tek ćemo vidjeti.